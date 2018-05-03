Мария Коленко

Сегодня в Алматы завершается VIII Международный конкурс пианистов, посвященный специализированной выставке “ЭКСПО-2017”. На вечернем гала-концерте, что пройдет в стенах Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, назовут победителей конкурса. Перед публикой вместе с лауреатами выступят также известные зарубежные профессиональные музыканты из России, Японии, США, Грузии, Литвы и Кореи. Подробнее об участниках, жюри, отборе и призах - в материале



- Из конкурса в конкурс мы не снижаем уровня сложности программы, чтобы стать более привлекательными для большего количества участников. Стремимся не повторять, за редким исключением, членство в жюри для представления более широкой палитры существующих мировых традиций, школ, суждений, впечатлений. И ощущаем свой многолетний творческий проект как максимально объективный по своей природе, не имеющий признаков субъективных, своекорыстных намерений. Мы, конечно же, идеалисты, романтики! Но нам помогает оставаться такими государство. Цели консерватории и конкурса пианистов, позиции нашего Министерства культуры и спорта, а также замечательных спонсоров-единомышленников чудесным образом совпадают и способствуют продвижению качественных культурных процессов, - отметила президент и председатель жюри Международного конкурса пианистов Жания Аубакирова. Учредителями конкурса стали Министерство культуры и информации РК, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, а также музыкальное агентство “Классика”. Принять участие в музыкальном соревновании могли пианисты в возрасте от 18 до 32 лет включительно. Для этого необходимо было заполнить заявку на сайте конкурса, прислать ссылку на неотредактированную видеозапись со свободной программой отборочного тура (не менее 20 минут), копии документов, фотографии и биографию на двух языках. Порядок выступлений участников устанавливался жеребьевкой и сохранялся до конца конкурса. За звание лучшего исполнителя решили побороться девятнадцать претендентов: из них 11 наших соотечественников, семь музыкантов из России и один из Польши. В жюри конкурса вошли именитые музыканты из разных стран, а именно: Павел Нерсесьян - один из самых интересных пианистов своего поколения в России, известный своей способностью играть убедительно и интересно в любой области фортепианного репертуара; Нан Хи Ким - победительница многих фортепианных конкурсов, проходивших в Корее; Александр Корсантия - всемирно известный грузинский пианист-виртуоз, признанный критиками благодаря многосторонности, силе и искренности своего исполнительского стиля; Момо Кодама - яркий камерный музыкант из Японии, репертуар которой простирается от классического и романтического периодов до современных произведений; а также вице-президент Европейского союза музыкальных конкурсов для молодежи, внесший большой вклад в их развитие, разработку и продвижение стандартов качества в Европе, - Юстас Дварионас. Председателем жюри Международного конкурса пианистов стала народная артистка РК, ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Жания Аубакирова. Конкурс, стартовавший 8 ноября, проходил в три этапа: на первом участникам нужно было исполнить транскрипцию произведений Иоганна Себастьяна Баха и три виртуозных этюда, по одному из каждой категории - Фридерика Шопена, Ференца Листа, Клода Дебюсси а после продемонстрировать игру сонат Йозефа Гайдна или Вольфганга Амадея Моцарта. По результатам первого этапа в следующий тур прошли 11 претендентов. Второй этап представлял собой сольный раздел, на котором необходимо было исполнить виртуозную развернутую пьесу и свободную программу (не более 15 минут), после чего в камерном разделе выбрать и сыграть один из предложенных фортепианных дуэтов Моцарта, Брамса или Рахманинова. По желанию конкурсанта оргкомитетом предоставлялся иллюстратор для выступления в этом разделе конкурса (из числа педагогов кафедры “специального фортепиано” Казахской консерватории). После подсчета голосов члены жюри выявили шестерку лучших: Рустам Мурадов, Рубен Козин (Россия), Еламан Ернур, Сергей Ким, Жибек Кожахметова, Аскар Кульшарипов (Казахстан). Кто-то из этих ребят станет обладателем первой премии (а это, на минуточку, 5 550 000 тенге). За второе место полагается 3 700 000 тенге, а третья премия составляет 1 850 000 тенге. Но для этого пианистам предстояло сойтись еще в одной музыкальной схватке в третьем, завершающем, туре, который состоялся вчера, 15 ноября, в Большом концертном зале консерватории имени Курмангазы. В финале прозвучали концерты для фортепиано с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Казахстан. В этом году третьим этапом конкурса дирижировал приглашенный гость из США Дориан Уилсон. К слову, он уже успел выступить на этой сцене вместе с солистами и камерным оркестром консерватории на концерте “Шедевры классической музыки”, который состоялся в выходной день между турами. А уже сегодня в 19.00 на гала-концерте в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы назовут победителей VIII Международного конкурса пианистов.