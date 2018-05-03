Ольга Шишанова

В Астане, в художественной галерее триумфальной арки “Мәңгілік Ел”, сегодня открывается персональная выставка доктора наук и искусства по международным стандартам ЮНЕСКО, арт-терапевта, члена Союза художников РК, живописца и поэта Бахытбека Талькамбаева



Вернисаж под названием “Космические знаки” организован в рамках программы “Болашаћћа баѕдар: “Рухани жаңѕыру” при поддержке дирекции по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия акимата столицы.

Сам автор известен тем, что разработал методику психологической реабилитации пациента через искусство. Любопытно, что, по отзывам специалистов, методика Бахытбека Талькамбаева способна развивать творческий потенциал человека в любом возрасте. - Все началось с того, что кто-то остался рисовать рядом со мной, первый раз взяв в руки карандаш. Начав с простого и продвигаясь вперед, как оказалось, можно достигнуть многого. Одновременно человек обнаруживал, что в нем происходят какие-то внутренние перемены, он становился уравновешеннее, жизнерадостнее, отступали страхи, головные боли, негативные мысли. Ко мне стали приходить действительно больные люди, испробовавшие разные способы избавления от неотступавших болезней. Надо было видеть сделанные ими вначале беспомощные, робкие, застенчивые, зажатые рисунки. Но чем больше человек рисовал, тем свободнее становился новый для него творческий опыт, - говорит художник.

И подобных примеров в практике Бахытбека великое множество, дающее ему уверенность в том, что найденный им метод предоставляет человеку шанс раскрыть свои возможности, излечиться от недугов, найти новую сферу приложения интересов. Да и последующие работы самого мастера становятся уже сложнее. Они профессионально выстроены художественными посланиями, изобилующими символикой, поражают разнообразием и неожиданностью разработанных форм.

Кстати, по мнению искусствоведов, декоративно-орнаментальный сюжет, как самостоятельная тематическая картина, разрабатывается Талкамбаевым давно, и делается это им в русле нового жанра казахского изобразительного искусства. Причем не отвергая национальные культурные традиции, а всего лишь пытаясь уйти от академических канонов европейского искусства, стремления создать иной принцип станковой живописи, по-своему отражающей картину мира.

Видимо, не случайно шымкентская земля с ее святыми местами, легендами и яркой природой на другом, энергетическом уровне постепенно изменяла художника. Потому и его картины, методика преподавания изображений, обращение к космическим законам природы стали логическим этапом внутренней эволюции, и творчество в этом процессе приобрело для него особый смысл, как следование божественным силам общего миропорядка.

Если же вернуться к истокам, то “художничать” Бахытбек Талькамбаев начал с середины 70-х годов как архитектор и художник, руководитель и организатор творческого процесса в архитектуре, монументальном и оформительском искусстве в Южно-Казахстанской области. Постепенно начал заниматься уединенной творческой работой и как любой настоящий художник занялся поиском собственной позиции в искусстве. Изначально он пробовал себя в предметных композициях, придерживаясь стиля того времени, в котором жил и творил. Но постепенно все больше отодвигался от этого, приходя к твердому убеждению, что его собственный путь - это продолжение традиций орнаментального искусства предков, только на ином уровне, с другим пониманием миссии человеческой жизни. С тех пор он - участник многих всесоюзных и республиканских выставок, за 45 лет им проведено более полусотни вернисажей. Не случайно его работы известны по всему миру и занимают достойное место в частных коллекциях любителей искусства в Японии и США, в Англии и Франции, Болгарии и Норвегии, в странах СНГ. Сейчас, отойдя от суеты жизни простого обывателя, художник почти полностью посвящает себя духовному самосовершенствованию, придя к внутреннему убеждению, что художественное творчество - мощный канал соединения мастера с Всевышним и природой, особый дар человека, данный ему для проявления своей божественной природной сути, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать.

И это отражается в его произведениях, созданных на новом жизненном этапе, где он отказывается от реалистичности изображаемого, от предметности, от повседневности. Зато теперь мастер предпочитает большие холсты, которые он покрывает символическими знаками, композиционно начиная рассказывать и раскрывать секреты своего мировосприятия людям. Изнутри, потаенно, более того, ощущая потребность с каждым разом все больше и чаще общаться вот таким волшебным, странным образом со своими картинами. А потом щедро делясь своими открытиями с другими.

Да и повседневная жизнь мастера сегодня течет по другому руслу - он получает заказы на выполнение отдельных картин. Одни приходят к нему, чтобы просто поговорить, услышать его размышления, получить ответы на свои не простые для каждого человека вопросы. Других интересует процесс его творчества - и таким посетителям Бахытбек помогает вернуться к собственному “я” с помощью художественного, божественного начала, которое, по глубокому убеждению мастера, живет в каждом без исключения.



Астана