Мария Коленко

В Погоне за призами

Фильм “Оралман” казахстанского режиссера Сабита Курманбекова отобран в основной конкурс 66-го Международного кинофестиваля Мангейм-Хайдельберг, который проходит сейчас в Германии.

Художественный фильм “Оралман” снят по заказу Министерства культуры и спорта РК на киностудии “Казахфильм” имени Шакена Айманова. Картина рассказывает об истории возвращения казахской семьи на историческую родину из Афганистана.

“Я очень рад, что наша картина представлена на кинофестивале в Германии. В моем ауле Алдаберген, где я родился, проживало много немцев. Половина моих одноклассников были немцы, которые в конце 80-х вместе с родными уехали на историческую родину. Они тоже испытали многие трудности. Поэтому проблема репатриантов - актуальная тема во всем мире”, - рассказал режиссер Сабит Курманбеков, который будет лично представлять картину на фестивале. В этом году наряду с казахстанской картиной за главный приз поборется 21 фильм из 22 стран, таких как Франция, Аргентина, Дания, Эстония, Исландия, Индия, Иран, Израиль, Турция, США, Германия и других.

Имена лауреатов фестиваля объявят на церемонии закрытия - 19 ноября 2017 года.

Международный кинофестиваль Мангейм-Хайдельберг проводится ежегодно с 1952 года. Он ориентирован как на профессионалов киноиндустрии, так и на любителей кино. В рамках фестиваля присуждается несколько наград в разных номинациях: “Лучший фильм”, “Специальная награда”, “Специальная награда за достижения” и других. Кроме основного жюри фестиваля собственные награды присуждает жюри владельцев кинотеатров, Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ). Вручается и приз зрительских симпатий.

Кроме того, фильм “Оралман” откроет IV Международный кинофестиваль национального и этнического кино “Серебряный Акбузат”, который пройдет в декабре текущего года в Башкортостане.



Этнозвучание

В музыкальном театре Quadrate города Алматы группа “Хазар” дала сольный концерт для поклонников стиля этнофьюжн. О наследии на современном языке - именно так можно охарактеризовать манеру исполнения казахстанских музыкантов. Оригинальная подача, объединяющая различные стили, выделяет группу “Хазар” из общего числа этномузыкантов. Их творчество пробуждает в сердце “ностальгию” по традиционным культурным особенностям нашего народа. “Хазар” в тандеме с нестандартными степными голосами придают новое звучание древним музыкальным инструментам, таким как кобыз, жетыген, домбра. Музыканты своим исполнением стараются сохранить те частички древних традиций, которые отождествляют дух культуры народа Казахстана, и интерпретируют их к современным веяниям. Они помогают сохранять тот традиционный колорит нашей страны, который был известен нашим предкам, передавая его на понятном музыкальном языке нынешнему поколению.



Киноюбилей

В честь празднования своего 25-летия компания “Астана Моторс” организовала конкурс под названием “Вместе - через расстояния и время” на лучший короткометражный фильм. В основу картин вошли реальные истории из жизни граждан нашей страны, связанные с компанией. Известный режиссер Бахыт Килибаев выступил генеральным продюсером проекта неспроста, ведь именно он в далеком 1994 году снял для компании первый рекламный ролик “У любви нет преград”. На конкурс прислали 80 историй, из них отобрали десять лучших, перенесли из текстового варианта в видеоформат и презентовали в качестве киноальманаха на торжественном праздничном вечере в кинотеатре Chaplin Cinemas города Алматы. Режиссерами и продюсерами картин выступили как начинающие авторы, так и уже зарекомендовавшие себя многочисленными работами Акан Сатаев, Актан Суюншалин, Рубен Казарян, Толик Байсакалов. К слову, среди актерского состава были как исполнители, только делающие первые шаги в киноискусстве, так и популярные казахстанские актеры Санжар Мади и Дина Тасбулатова. Комичная история о покупке нового автомобиля Жулдыз Оспановой получила название “Давай, дорогая, рожай” (режиссер Рубен Казарян), Абат Салиев поведал о чудесном исцелении больного ребенка, а режиссер Бейбит Онер воплотил его рассказ в фильме “Косуля”. Свою “Историю успеха” смогла увидеть на экране автор Азиза Айдарбекова в картине Лауры Буембаевой, а режиссер Ержан Сыздыков перенес рассказ Алмата Достоярова о поисках невесты для старшего брата на язык кино. Итоги подведут совсем скоро - 19 ноября. До этого времени на официальном сайте конкурса films.astana-motors.kz все желающие могут посмотреть и проголосовать за понравившийся фильм, тем самым получить шанс на выигрыш призов.