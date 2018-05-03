Ольга Шишанова

Столетний юбилей Алаш орды и Октябрьского переворота в этом году стал творческим поводом для многих художников. Вот только отчего-то в Казахстане на эту тему выставок и художественных работ набралось всего-ничего, тогда как российские мастера искусств продолжают щедро отображать события того непростого времени. Один из самых известных российских художников - московский живописец, скульптор и график Марк Шуб, вернисаж работ которого, посвященный Белому движению и Гражданской войне 1917-1922 годов, не так давно состоялся в Доме русского зарубежья, - наш сегодняшний собеседник



- Марк, несколько слов о ваших работах... Это дань времени или ваша внутренняя потребность художественного выражения?

- Скорее всего, и то, и другое. В представленной мною экспозиции есть несколько работ, которые я создал еще в 1986 году - “В разведке”, “Тоска” и “Мы вернемся”. То есть уже тогда, будучи студентом, я чувствовал потребность что-либо создавать на эту тему, но многого не знал, потому что на тот момент информации было очень и очень мало. И совершенно неожиданным стало открытие через пару лет после этого, в августе, небольшой выставки, где были упомянуты герои Первой мировой войны. Там можно было даже купить фотографии, пусть низкого качества, но все-таки впервые демонстрировались лица той эпохи: адмирала Александра Колчака, генералов Лавра Корнилова и Дмитрия Щербачева. Тогда как раньше нечто подобное крупицами можно было увидеть лишь в фильме “Бег”, созданном по произведению Михаила Булгакова. - Какие работы вы представили на суд зрителей, что, по вашему мнению, наиболее точно художественно характеризует упомянутый период истории?

- Я выставил в основном графические работы, есть немного станковой скульптуры (пластика малой формы), портретные бюсты деятелей Белого движения - генералов Врангеля, Кутепова, Корнилова, полковника Манштейна и контрадмирала Старка. Остальное - иллюстрации к каким-либо произведениям или воспоминаниям как в цвете, так и черно-белые листы, либо ассоциативные вещи, то есть созданные на тему или по мотивам. Всего чуть более трех десятков произведений.

- Расскажите о себе, какова ваша творческая биография?

- Я окончил Московское художественное училище с революционным названием “Памяти 1905 года”. У нас была очень сильная школа, прекрасные учителя, и я только добром вспоминаю годы учебы в этом заведении. Правда, порой материал также приходилось собирать по крупицам - на основе случайно найденных рисунков, мутных фотографий. Зато потом, с распространением интернета, стали появляться прекрасные фото, статьи, исторические справки, материалы по интересующей меня теме. Я стал вхож в Дом русского зарубежья, где начал приобретать специальную литературу - книги, которые написали сами участники Гражданской войны, Белого движения, и у меня в творчестве начался, скажем так, второй этап. Потом я познакомился с историками, которые вели эту тему, они мне очень помогли и с материалами, и с вдохновением. - Какие герои наиболее близки, наиболее импонируют лично вам?

- Когда погружаешься в информационный поток, то твои персонажи, каким бы странным это ни казалось, буквально начинают с тобой разговаривать. И на уровне подсознания ты уже сам чувствуешь, что было правдой, а что - вымыслом в их подлинной истории жизни. Кстати, такие ощущения испытывают многие художники, писатели, историки, когда тема тебя “зовет”. Что касается любимых героев, персонажей, то я очень уважаю генерала Врангеля. С моей точки зрения, он выдающийся военный и политический деятель, необыкновенный человек. Восхищаюсь я и светлейшим князем полковником Анатолием Ливеном, который воевал на Северо-Западном фронте, освобождал Ригу в 1918 году. Для меня это тоже образ особой притягательности. Плюс исход Белой армии с Дальнего Востока, к которому я очень неравнодушен, и он меня сильно трогает. Олицетворяет его один из персонажей, уже упомянутый мною контрадмирал Старк. Есть и более незаметные персонажи, рядовые. Например, очень нравится книга поручика Мамонтова “Походы и кони”, которая меня вдохновила, а одна из иллюстраций к ней стала афишей к моей выставке. - Как “вели себя” ваши произведения в процессе их создания?

- Было, что некоторые работы не получались, и все тут. Тогда как другие странным образом едва ли не сами по себе создавались, я как-то сразу их видел внутренним зрением. Как раз большинство таких работ и представлено на выставке. Хотя бывало и такое, что порой чувствовалось - не могу уловить образ, или уже создаваемое произведение неправильно изображаю, передаю характер. То есть дело было во мне, и приходилось в этих случаях создавать множество эскизов в поисках нужного, необходимого. - Чем думаете заняться дальше в творческом плане?

- Я собираюсь работать над всеми этими темами и дальше. В то же время мне довольно близка тема Русско-японской войны, которая давно требует своего воплощения. Это трагические, интересные и в то же время очень условные страницы истории, в которых проявили невероятное самоотречение, героизм, как отдельные воины, так и целые воинские соединения, экипажи кораблей. Одновременно эта война изобилует мрачными, трагическими событиями. Материал по ней также собран мною очень обширный, так что теперь дело за малым - приступить к исполнению задуманного.



Фото из личного архива художника



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