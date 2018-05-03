Ольга Шишанова

В столичном музее Библиотеки Первого Президента РК в рамках международного проекта “Диалог посредством культуры” при участии Посольства Республики Беларусь в Казахстане открылась уникальная фотовыставка “Дворцово-парковый комплекс Несвиж - достояние мировой культуры”. Заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК Куляйша Актаева в эксклюзивном интервью рассказала корреспонденту “НП” о знаменательном событии



- Куляйша Кабдуалиевна, скажите несколько слов об экспозиции.

- Мы очень активно работаем с Посольством Беларуси в Казахстане. Связано это с тем, что в Библиотеке Первого Президента РК в течение нескольких лет успешно развивается проект “Диалог посредством культуры”, и это ведомство является одним из самых активных наших партнеров. Буквально в прошлом году у нас успешно прошла фотовыставка под девизом “Свет и тень” из коллекции известного мастера Льва Дашкевича, которая хранится в фондах Национального исторического музея Беларуси. Сама же идея проведения родилась на почве того, что в 2017 году исполняется четверть века с момента установления дипломатических отношений со многими государствами мира и в частности с одним из важных стратегических партнеров, каковым для Казахстана является Республика Беларусь. В ознаменование этой даты мы с посольством обговорили возможность подобных встреч, на которых можно находить конкретные, живые темы для общения. Пример - эта фотовыставка, которая раскрывает казахстанскому зрителю понятие сохранения историко-культурного наследия, которое материально воплощено в Несвижском замке. Ранее это было владением литовского княжеского семейства Радзивиллов, включающее в себя капеллу, библиотеку и другие уникальные культурные объекты, что сконцентрированы в этом музее-заповеднике. Донести все это до сегодняшнего туриста оказалось возможным благодаря государственной политике, которая проводится на уровне руководства двух государств в сфере культурного наследия.

- Каким образом?

- Вот, например, сейчас в тренде нашей темы, как бы пафосно это ни звучало, модернизация общественного сознания, и одной из важных программ, заявленной президентом Казахстана в этом ключе, является программа “Сакральная география”. Она охватывает сакральные места республики и в то же время касается современной казахстанской культуры в глобальном мире. Согласитесь, все эти темы действительно очень актуальны для стран, которые четверть века назад стали на путь независимости, и хотя кажется, что каждое государство шло по своему пути восстановления культурного наследия, все-таки есть между ними и общие черты.

- Какие именно? В чем их сходство и различие?

- Самая важная черта - это происходящее на системной основе, то есть формирование государственных программ, целый комплекс мер, включающих в себя затраты из республиканского бюджета, подразумевающих практические усилия уполномоченных органов, тех же ответственных министерств, выявляющих места, которые нуждаются в государственной опеке, в постоянном развитии, в серьезном вливании инвестиционных капиталов для их восстановления. Когда же мы говорим о сакральной географии Казахстана или о программе “Мадениет мура” (“Культурное наследие”), которая реализовывалась с 2004 года, мы видим одинаковые характеристики, одинаковые признаки, потому что без внимания высшего руководства страны невозможна реализация таких глобальных вопросов. Ведь при этом поднимаются на поверхность очень многие культурные пласты - говоря о замке Несвиж или о мавзолее Айша-биби, например, или о мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, на самом деле, всегда затруднительно определить хронологический отрезок, к которому можно отнести тот или иной недвижимый объект культурного наследия.

- Почему?

- Как правило, такие монументальные сооружения формируются из года в год, из века в век, накапливая в себе очень много различных культурных слоев, показывающих цивилизационный потенциал этого места. Тот же замок Несвиж, который не появился в XVIII веке, когда он перешел в собственность Радзивиллов, а имел до этого двухсотлетнюю историю. Сколько же там всего накопилось: и временных отрезков, и стилей в искусстве - рококо, барокко, ампир, классицизм, которые все перемешались между собой! То же самое можно утверждать и в отношении сакральных мест Казахстана, потому что они отражают период роста и развития мировоззрения казахов, протоказахов, что совершили эволюционное развитие от языческих верований до исламского периода, и уже на этом витке вошли в цивилизацию новейшего времени. То есть, практически говоря о государственной политике в этой сфере двух стран - Казахстана и Беларуси, мы так или иначе все время проводим параллели, без них просто нельзя. Но при этом необходимо учитывать, что белорусская культура представляет собой классический образец культуры городской, которая формируется на основе оседло-земледельческого цивилизационного типа. В то время как степная казахская культура, имея определенные признаки оседлой земледельческой цивилизации, все-таки принадлежит к величайшей культуре номадов, где кочевая цивилизация создавала в южных оазисах специфические и прекрасные шедевры средневековой урбанистики. Поэтому если на примере Беларуси можно говорить о замковых дворцовых комплексах, то на примере степной цивилизации номадов речь идет о ханских ставках, о сакральных местах погребения, которые объективно всегда были неким якорем, вокруг которого формировался определенный оазисный тип расселения людей. При этом понятно, что там, где были захоронены предки казахов (эти места никогда не забывались), существовал культ поклонения предкам, тут же формировались определенные очаги хозяйственной и торговой деятельности, складывались караванные, торговые тропы, места паломничества.

И тут снова можно говорить о чертах схожести, идентичности между двумя культурами, несмотря на кажущуюся, казалось бы, географическую удаленность.



Астана