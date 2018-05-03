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Хроника Культура

Мария Коленко
Старинное звучание
В театр “Жас Сахна” вернулись долгожданные концерты-лекции фольклорно-этнографического ансамбля “Туран”. Гости и жители города Алматы вновь смогли погрузиться в атмосферу национального колорита и послушали чарующие звуки шанкобыза, шертер, жетыгена, домбры, кыл-кобыза и других инструментов в тандеме с горловым пением.

 

 

Прибегая к помощи светового сопровождения и звукоусиливающей техники, участники коллектива воссоздали интересные образы и незабываемые картины прошлого и настоящего. Оригинальность и самобытность ансамбля стали очевидны с первых звуков композиций: формы их произведений приближены к образцам старинных инструментальных и вокальных сочинений, звучание ансамбля необычно и завораживающе, особенно в силу того, что музыканты помимо распространенных инструментов используют на выступлении и редкие.

Храбрые сердцем
В рамках второго ежегодного социально-медицинского форума “Верить и жить” в Алматы состоялся показ спектакля “Добрая вакцина”. Чудесные артисты спектакля - это дети, перенесшие серьезные онкозаболевания и во время лечебных занятий арт-терапией по-настоящему полюбившие театр. В мае этого года они сыграли музыкальный спектакль “Хрустальный колодец” на сцене Государственного академического театра имени Ауэзова. А теперь подготовили для участников и гостей форума говорящий спектакль - сказочную пьесу по одноименной детской книжке, созданной в рамках конкурса детского рисунка “Давай нарисуем сказку”, -

 

 

“Храбрая вакцина”. Автор сказки - заслуженный педагог Республики Казахстан Мухан Куатбаевич Куатбаев. Костюмы для спектакля готовили преподаватель арт-терапии Нурия Кужамуратова, юный художник Мария Хмелевская, учащаяся 10 класса алматинской школы №9, и мастер Гульбаршин Есенбаева. Режиссером постановки выступила актриса Татьяна Кадралова, которая уже не первый год работает с ребятами и исполняет в новом спектакле роль Ведьмы. Текст автора читала врач Гаухар Илашева. Впервые вместе с ребятами в постановке приняли участие и их родители. Также в завершении форума на сцене прошло награждение детей - победителей республиканского детского конкурса “Давай нарисуем сказку” при участии председателя жюри, депутата мажилиса парламента РК Загипы Балиевой, компаний-партнеров, оказавших поддержку конкурсу. 15 победителей получили призы - наградную стеллу в подарочной упаковке, свитшоты для каждого ребенка, созданные авторским брендом My little story на основе детских рисунков конкурса, дипломы победителей, детские книжки с рисунками конкурсантов к сказке “Храбрая вакцина”. К слову, дети, принимавшие участие в спектакле, тоже не остались без внимания и подарков - им вручили памятные дипломы и сувениры от организаторов и ценные подарки от общественного фонда “Асар-Береке”.
Финальным аккордом прозвучал со сцены гимн “Верить и жить” общественного объединения “Научно-медицинское общество”, ставшего инициатором и главным организатором форума, в исполнении замечательной певицы Гаухар Саттаровой, которой дружно подпевали участники прошедшей встречи.


Не просто оркестр
В большом зале “Казахконцерта” алматинские музыканты исполнили саундтреки к культовой фантазийной трилогии “Властелин колец”, а также к небезызвестному популярному американскому сериалу “Игра престолов”. Симфонический оркестр Ne prosto orchestra под управлением талантливого дирижера, идейного вдохновителя Мадияра Тойболдиева погрузил зрителя в мир кино посредством музыки. В концерте приняли участие молодежный хор “Алатау” Алматинского музыкального колледжа имени Петра Чайковского, его художественный руководитель и дирижер Зиада Накибаева и хормейстеры Сергей Редькин и Шынар Олжабаева.

 

 

Саундтреки в исполнении оркестра с первых нот заставляли сердца зрителей трепетать. На сцене помимо музыкантов расположился большой экран, на котором транслировались видеоэпизоды из фильма и сериала. Кстати, фраза персонажа Гэндальфа из “Властелина колец” “Ты не пройдешь!” была уместна, поскольку билеты на концерт разлетелись в разы, так что “пройти” удалось избранным.
Полный восторг у зрителей вызвало исполнение заглавной композиции к “Игре престолов”, автором которой является Рамин Джавади. После появления надписи HBO и запуска заставки сложилось впечатление, что сейчас начнется показ новой долгожданной серии. Представьте, посмотреть любимый фильм под живую игру симфонического оркестра - настоящая магия звуков, вызывающая совершенно иные эмоции, нежели обычный просмотр дома за компьютером. В декабре музыканты планируют дать концерт, на котором прозвучат саундтреки к фильму “Пираты Карибского моря”, а в новом году - композиции из “Гарри Поттера”.

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Просмотрено: 5327 раз Просмотров: 5327 опубликовал: Ruslan 23 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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