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Космос неоклассицизма Культура

Ольга Шишанова
Только на один день в рамках гастрольного турне по России и странам СНГ заехал в Астану известный исполнитель неоклассической музыки, композитор и пианист Илья Бешевли, творческий вечер которого стал бесценным подарком для всех почитателей его таланта

Сам Илья родом из Сибири, из Красноярска, родился в семье музыкантов. Известно, что его отец - композитор, стоявший у истоков Союза композиторов в этом городе. Музыкант очень благодарен своему отцу, который, по его словам, оказал большое влияние на его творчество. А начинал Илья, который сегодня уже профессиональный музыкант, с размещения своих композиций в интернете. Именно там его произведения, как первые, так и последующие, получили замечательные отклики, там же он обрел своих первых поклонников и свое первое вдохновение от них получил там же. Это неслучайно - такое музыкальное направление, как неоклассика, сегодня очень популярно, хотя, по мнению арт-критиков, то, что сегодня создают современные композиторы, - это опора на формы и жанры, что проистекают из того же классического направления. Для него, кстати, как он сам говорит, кумир в этом направлении - итальянский композитор-неоклассик Людовико Эйнауди. Но Илья не сидит на месте, не пользуется только тем, что создали до него в неоклассике, а с удовольствием творит сам, и потому новые и запоминающиеся работы в его музыкальной копилке не редкость. Что, конечно же, дает возможность и надежду на скорое возвращение его с новыми концертами к поклонникам из Казахстана, с его потрясающе легким, воздушным и позитивным творчеством.

 

 

Что касается самой музыки неоклассицизма, то ее демократичность может понять и воспринять, кажется, любой. А уж тем более такие сочинения Ильи, предназначенные для фортепиано и струнных. Простые по содержанию, но очень выразительные, светлые, с романтическими и нежнейшими интонациями, они очаровали слушателей в Астане, мгновенно добавив популярности Бешевли. К слову, единственный концерт звезды российской неоклассической музыки в Астане состоялся благодаря его казахстанскому поклоннику Нурсултану Байганатову, который, однажды вдохновившись музыкой Ильи Бешевли, и пригласил его в Казахстан.
“Для нас было принципиально важно провести первый концерт неоклассики именно в Астане, так как мы стремимся сделать наш любимый город столицей неоклассической музыки во всем Центрально-Азиатском регионе. Соответственно, концерт Ильи был первым маленьким шагом к реализации этой цели. Мы очень надеемся, что гости вечера будут довольны и получат удовольствие от музыки талантливого композитора”, - заявил Нурсултан Байганатов.

 

 

Интересно, что Илья Бешевли, несмотря на свою растущую популярность, оказался очень скромным человеком и, смущаясь, благодарил столичных слушателей за теплый и радушный прием, оказанный ему и исполняемой им музыке. Которая поистине имеет, как оказалось, настоящее целительное воздействие на публику. И этому есть свое объяснение. Со слов Ильи, если бы он мог выбрать свою судьбу, то “хотел бы попробовать творить во времена поздних романтиков”. Что, собственно, у него и без того замечательно получается и сегодня. “Мне нравится время поздних романтиков, - говорит Илья, - но тогда я должен был заниматься музыкой с детства целенаправленно. Иначе как музыкант просто не выжил бы в то время. Я должен был посвятить этому всю свою жизнь. Конечно, мне нравится то время, в котором живу, нравится противостоять академизму, и это так необычно”. Тем более удивительным звучит его признание о том, что “честно скажу, поучиться бы в колледже, потому как порой не хватает каких-то основных базовых знаний, той же гармонии. Не очень свободно чувствую себя там”.
А еще у Ильи Бешевли новое хобби - он купил себе акустическое пианино, которое ему сначала не понравилось, пришлось продавать и брать другое, зато теперь он научился настраивать этот инструмент. “У меня появился интерес к пианино, так как рояль в однокомнатной квартире сложно разместить. Интересно и то, что в общежитии, в зоне, где мне было некомфортно, я написал альбом “Странник”. Сейчас сложно представить, как я смог это сделать именно там. Сидел в скрюченном состоянии, в своем метровом уголке, где была полочка, на которой стоял компьютер и под ним клавиатура, вот так и работал”, - делится он.
Сегодня он радуется тому, что у него есть, в том числе и выходам из зоны комфорта, что всегда сопровождается всплеском эмоций. “В последнее время стал задумываться о том, что когда ты живешь, когда радуешься просто каждому лучику света, каждому листику, то это обычно результат какого-то выхода из зоны комфорта, какого-то большего потрясения. А когда ты ничего не чувствуешь, не замечаешь, то просто существуешь. У меня тоже, к сожалению, такое бывает”, - сетует Илья. Тем не менее поводов для вдохновения очень много, и один из главных - семейство кошачьих, Илья даже посвятил музыкальную композицию “Сострадание” своему коту Персику, которого сегодня уже нет. Но рядом с Ильей еще один верный друг - его кот Мася, которого музыкант взял уже взрослым и которого очень любит.
И еще необычное высказывание Ильи о том, которое так явно говорит, что он из когорты уходящего поколения романтиков: “Я помню, в детстве очень любил, когда пыль поднималась и играла в летних лучах света. Специально ее поднимал. Люблю, чтобы иногда на сцене прожекторы создавали такие лучи...”.

Автор благодарит за помощь в работе над материалом организатора концерта в столице Нурсултана Байганатова.

Астана

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Просмотрено: 5655 раз Просмотров: 5655 опубликовал: Ruslan 28 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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