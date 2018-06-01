Ольга Шишанова

Эксклюзивное интервью “НП” дал главный органист аббатства святого Флориана, преподаватель теории музыки в Венском музыкальном университете и в Институте музыковедения Маттиас Гизен, выступивший с уникальным концертом в Астане, на котором в преддверии рождественских праздников исполнил произведения Баха и Макса Регера. Организатором мероприятий, а музыкант, кроме столицы, порадовал своей музыкой также и Караганду, выступило Посольство Германии в РК



- Маттиас, расскажите немного о себе. Каков ваш творческий путь в музыке, особенно в столь изящном для мира искусства жанре, как исполнение органных произведений?

- Родом я из немецкого города Боппард. С 1993 по 2001 год изучал церковную музыку, орган, теорию и музыкальную педагогику в консерваториях в Кельне и Штутгарте. Уже с 1999 года я стал монастырским органистом при мужском монастырском хоре святого Флориана, который находится в Австрии. И сегодня я там - церковный каппельмейстер и художественный руководитель фестиваля “Дни Брукнера”, который также проходит в стенах этого монастыря. Кроме того, с 2003 года преподаю теорию музыки, анализа и обучения в Венском музыкальном университете, плюс я даю дополнительные уроки в частном университете имени Брукнера в городке Линц. - А что касается вашей концертной деятельности?

- Мне очень приятно, что мое творчество оценили почти сразу же, как только я в нем заявил о себе. Так, в 1998 году я получил первый приз на органном конкурсе академии Байройта. С тех пор мне довелось с множеством концертов побывать во многих странах мира и выпустить три компакт-диска органной музыки XIX столетия. Я также являюсь автором исследований по различным органным работам, попутно читая многочисленные лекции на эту тему как в Германии, так и в других городах Европы.

- Что вам ближе из того музыкального материала, который вы исполняете?

- Как органист я очень люблю Баха, также мне нравится исполнять музыку XIX-XX столетий.

- Какая мелодия, исполняемая вами, чаще всего отражает вашу внутреннюю суть? Какая наиболее близка?

- Это сложный вопрос. Для музыкантов всегда было тяжело решить, что же именно ему ближе, что отражает его внутреннюю сущность, а тем более для аудитории. Но я повторюсь: мне нравится Иоганн Себастьян Бах, также в программе моих исполнений стоит Макс Регер, композитор XIX-XX столетий, который мне весьма близок. И вообще, я бы сказал, что музыка, как исполняемая, так и та, которую я слушаю, всегда различна, она зависит от моего настроения, различной интонации окружающих меня людей. Поэтому я не могу ответить более конкретно.

- Что же для вас в таком случае служит толчком, моментом вдохновения для исполнения той или иной мелодии? Ведь каждый раз, по вашим словам, вы все исполняете с разным настроением?

- Наверное, не ошибусь, если скажу, что самой главной мотивацией для любого музыканта является ощущение свободы во время игры. Я сам в такие моменты забываю себя, не замечаю того, что происходит вокруг. Для меня существует только музыка, которую я исполняю, которую передаю своему слушателю. И я бываю очень счастлив, если зритель, пришедший на мой концерт, чувствует то же самое.

- Какой была самая необычная реакция публики, которая вас поразила или понравилась?

- Была разная реакция публики на сегодняшнем концерте. Любопытно, что сначала слушатели были очень сконцентрированными, настороженно-внимательными, даже какими-то зажатыми, если можно так выразиться. Но постепенно все становились более открытыми, эмоциональными, мне это очень понравилось и вдохновило меня, и я благодарен за столь добрый прием.

- Вы сами пишете музыку?

- Да, конечно.

- Что или кто вас вдохновляет это делать?

- Я создаю мелодии не так уж часто, только когда это бывает необходимым. Сажусь за пюпитр и пишу чаще всего короткие мелодичные произведения. А вдохновение... Это очень сложное сочетание многого и разнообразного - всего того, что может подвигать меня на создание мелодий. Чаще всего это, конечно, природа, ее проявления либо музыка, которую я где-то так или иначе уже слышал до этого, и именно она произвела на меня столь сильное впечатление, что я решаю создать по ее мотивам на основе своего восприятия что-то, не менее вдохновляющее для моих будущих слушателей. Бывают еще и хорошие профессиональные инструменталисты, которые также служат источником того, что я решаю написать музыку, причем именно для них.

- Какая музыка выходит из-под вашего музыкального пера? Как у Баха, как “у себя” или что-то “по мотивам”?

- Я надеюсь, то, что пишу сейчас, это уже узнаваемо, можно сказать, что мой музыкальный почерк уже сформирован. А вот похоже ли это на Баха, трудно сказать. Скорее всего, нет, во всяком случае, поклонники моего творчества мне об этом не говорили. Точно так же не скажу, какая при этом получается музыка, я никогда не могу предугадать заранее, например, мажорной она будет или минорной. Она приходит неожиданно и остается такой, какой решит получиться сама.



Автор благодарит за помощь в работе над интервью сотрудника отдела культуры и прессы Посольства Германии в РК Айгерим Малгажинову.



Астана