Мария Коленко

На западный манер

Казахстанский дизайнер Нургуль Рыскулова представила новую капсульную коллекцию Spice kiss сезона весна/лето-2018. На создание этой линейки Нургуль вдохновили китайская кухня и ее острые приправы, поэтому вся коллекция с “перчинкой” - для тех, кто хочет выделиться из толпы и показать окружающим свой “острый” характер. Традиционные наряды в свободном стиле в интерпретации Nuri Ryskulova заиграли новыми красками. Коллекция получилась универсальной, ее можно носить в любой сезон, а также вещи легко сочетаются между собой. В этот раз знаменитая “пилотка” от Nuri Ryskulov имеет женственное дополнение - сеточку, что делает этот головной убор необходимым для коктейльного наряда. Основные цвета коллекции - желтый, розовый, малиновый и небесно-голубой, ткани - деним, неопрен, атлас, шелк и шифон. Молодой, динамично развивающийся бренд Nuri Ryskulova уже представлял Казахстан на иностранных подиумах: в 2013 году во Вьетнаме и летом 2017 года - Palm Beach Swim Week в США. Nuri Ryskulova - участник шоурумов Kazakhstan Fashion Week в Алматы и Астане. К примеру, в честь открытия собственного лофта в столице состоялся показ коллекций дизайнера под зажигательный перформанс известной казахстанской певицы Ляззат Омаровой. Также Нургуль разыграла несколько эксклюзивных вещей и аксессуаров из коллекций Wear in peace и Spice kiss среди гостей.

Театральный саунд

Сегодня, 30 ноября, в 19.00 в Алматы впервые состоится концерт, на котором симфонический оркестр EMPIRE ORCHESTRA исполнит саундтреки к спектаклям театра АRTиШОК. Молодые музыканты на Большой сцене АRTиШОКа исполнят композиции к постановкам, которых уже нет в репертуаре театра, но осталась огромная любовь - актеров и, конечно, зрителей. Прозвучат произведения из культовых спектаклей театра: Back in USSR, “CВ”, “Гагарин”, “ДР ГР ТР”, “Легкие люди”, “Концерт № 1”, “Ехал грека через реку” - это и авторская, и популярная музыка, которая стала неотъемлемой частью истории театра.

EMPIRE ORCHESTRA под управлением Дастана Ибрагимова создали ученики и студенты четырех учебных заведений: Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, Алматинского музыкального колледжа имени Петра Чайковского, музыкальной школы имени Ахмета Жубанова и музыкальной школы имени Куляш Байсеитовой. У молодого коллектива было несколько выступлений на городских площадках, но широкой публике он пока известен мало. С ARTиШОКом оркестр познакомили студенты консерватории, которые проходили в театре практику по арт-менеджменту. Этим летом оркестр принимал участие в проекте Большая сцена PREVIEW в поддержку краудфандинга.

“Для нас это будет первый такой опыт - приглашение на нашу площадку целого оркестра. Еще одно доказательство того, что Большая сцена мультифункциональная, а также того, что в Алматы есть команды, коллективы, которым она очень нужна”, - отметила управляющий директор театра ARTиШОК Анастасия Тарасова.

Концерт с молодежным симфоническим оркестром продолжает серию мероприятий, направленных на молодежную аудиторию, именно она - фокус этого сезона в ARTиШОКе.



Обновление

Казахстанская группа AMOuAGE на празднике “Божоле Нуво” в Алматы впервые выступила в обновленном составе. Теперь четыре исполнительницы - Анастасия Клещенко, Александра Кузнецова, Регина Муллахунова и Сабина Шуманакова порадуют поклонников своего творчества на дальнейших концертах. К слову, Регина и Сабина знакомы казахстанскому зрителю давно. Когда-то они были участницами известной группы FM. Тогда за счет ярких, запоминающихся, порой откровенных образов клипы музыкального герлз-бенда крутили практически по всем телевизионным каналам. К выступлению на французском празднике молодого вина девушки готовились основательно. К слову, наряды, в которых они поднялись на сцену, специально пошили в мастерской бренда одной из солисток Regina’s Style. Шелковые платья черного и бронзово-песочного цветов с замшевыми корсетами со стразами, нежный вокал и колоритная, динамичная музыка с восточными нотками - репертуар группы остался прежним. А услышав хит “Мама Азия”, гости оторвались от тарелок с угощениями и бокалов вина и пустились в пляс.



Фото Талгата Галимова