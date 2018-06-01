Мария Коленко

ТЮЗ имени Габита Мусрепова на один вечер стал храмом мистики, а все потому, что на сцене состоялась премьера новой постановки театра мюзикла “Триумff” по книге Карины Сарсеновой “Цена страха”



Какова цена вашего самого заветного желания? Почему оно не осуществляется по одному только щелчку? Что мешает воплотить его в реальность? Ответ последует такой: страх. Эта преграда из нашего сознания не дает двигаться дальше к заветной мечте. Решить эту проблему по силам любому, однако не каждый готов рисковать. А что если вдруг появляется кто-то, способный забрать ваш страх и дать то, о чем вы так давно грезите? Мюзикл “Цена страха” построен по принципу личных историй нескольких героев, к каждому из которых на помощь приходит свой Бог. Он предлагает в обмен на страх исполнение самого заветного желания. Казалось, мечта в обмен на боязнь - что может быть лучше! Это как убить двух зайцев. Все в выигрыше. Но как бы не так.

“Тема очень серьезная, глубокая. Она актуальна во все времена для каждого из нас. Это единственная тема, которая связует отдельных людей в одно большое человечество, какой бы эпохе мы ни принадлежали. Эта тема связует нас не только с миром земли, но и со всем мирозданием, космосом, любыми мирами, в которые вы верите или не верите. Она связует нас с нашими внутренними ресурсом и потенциалом, с самым лучшим, что в нас есть. Недаром знаменитый, любимый нами всеми скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев - он во Франции, поэтому не смог присутствовать на премьере, - прописал и с удовольствием исполнил все скрипичные партии мюзикла. Недаром в этом мюзикле собрались самые талантливые, а порой и гениальные актеры всех возрастов, потому что здесь есть преемственность поколений - молодые учатся у более опытных и зрелых. И я думаю, что все справились прекрасно. Композитор Галымжан Берекешев сыграл одно из основных финальных воплощений Бога на этой сцене. Потому что любое творчество исходит из Бога-творца. Я выражаю огромную благодарность всем. Команда очень постаралась, проявила себя”, - отметила писательница, поэтесса, драматург, продюсер Карина Сарсенова. Этот мистический триллер о Боге в душе и о страхе, убивающем мечты. Он задается вопросами: зачем нам нужны страхи? Как с ними бороться? И популярный философский: в чем смысл жизни?

Итак, перед зрителями открылась первая история. Ее главные герои - собиратель страхов (Сергей Уфимцев) и скрипач (Игорь Личадеев) - встретились в городском кафе. Главная мечта музыканта - стать обладателем престижной премии “Грэмми”. Быть непризнанным, сожаление о трате такого количества времени на репетиции, недооценка таланта - вот, чего боится герой Личадеева. И лишь отдав свой страх, он смог достичь желаемого. Вот только плата за столь щедрый подарок оказалось ценою в жизнь.

Следующая пара: девушка с глазами ангела в исполнении Анжелики Шагаровой и уставшая от одиночества, желающая найти своего возлюбленного и завести ребенка, но опустившая руки и теперь жаждущая только смерти Виктория (Еркежан Мухамедиева). Желание исполнено. Минус один в мире живых. Далее зрители перенеслись в палату психбольницы, где находится пациент Александр (режиссер и актер мюзикла Антон Митнев), страдающий раздвоением личности и боящийся не только остаться в белых стенах навсегда, но и вовсе потерять уверенность в том, что он существует на самом деле и способен жить, любить, радоваться каждому новому дню. Однако доктор (Куат Идрискалиев) забрал его страх и дал возможность обрести свое счастье. Цена его страха оказалась такой же, как и у предыдущих...

После история развернулась в небе - на борту самолета, на котором террорист (Тохтар Нурмолдаев) собирался взорвать себя и всех пассажиров, желая доказать всему миру, что только его религия правильная и его действие способно сделать этот мир лучше. После этого акта он встретится с Богом. Сомнения в действиях переросли в страх, который сумел забрать герой Серика Нурмолдаева. Постановка получилась очень динамичной. Понравились необычные костюмы художника Елены Сугралиновой. Она решила нарисовать одежду на одежде - на простых белых комплектах нарисовала корсет, жилет со взрывчаткой, концертный пиджак - подстать каждому герою. Просто и эффектно. Чувственные танцы от шоу-балета Vivat и хореографа постановки Галины Воржевой добавили зрелищности и помогли главным персонажам раскрыться. А в завершении все гости премьеры смогли получить в подарок книгу Карины Сарсеновой “Цена страха” с автографом автора.



Фото Талгата Галимова