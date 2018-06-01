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По дорогам сказки Культура

Ольга Шишанова
В Национальном музее РК открылась выставка о жизни и творчестве знаменитых немецких сказочников братьев Гримм, которые повлияли не только на немецкую и европейскую культуру, но и вдохновили мастеров на создание иллюстраций к таким всемирно известным сказкам, как “Кот в сапогах”, “Красная Шапочка”, “Золушка” и “Спящая красавица”. Организатором мероприятия выступили Посольство Германии в РК и немецкое Общество братьев Гримм, управляющий директор которого, доктор Бернхард Лауэр, в эксклюзивном интервью корреспонденту “НП” рассказал о всемирном феномене Вильгельма и Якоба Гримм


- Господин Лауэр, почему ваш выбор пал именно на эти иллюстрации к сказкам братьев Гримм, которые вы привезли продемонстрировать казахстанскому зрителю?
- Творчество братьев Гримм очень важно не только для Германии, но и для многих других стран, ведь их программа состояла в том, чтобы найти корни народа, сформировать его идентичность. Так, в XIX веке для германского народа главным вопросом было образование немецкой нации, единого государства, и это происходило путем культурного осознания единства языка, единства литературы и просто записывания народного творчества - сказок, сказаний, пословиц. В этом братья Гримм и сыграли очень важную роль, записывая и издавая славные детские домашние сказки, которые, по-моему, вообще являются одними из главных произведений в немецкой литературе, они также заложили основы немецкой науки о языке, основы германистики. И до сих пор не только в Германии, но и во многих странах методологическое мышление братьев Гримм очень высоко ценится. Поэтому я думаю, что для будущего казахского народа тоже очень важно сосредоточиться на народных традициях, сказках, легендах и на методологии казахского языка. В этом плане очень важно соблюдать такое развитие везде - и в Германии, и в других странах Европы, и на Востоке - в Казахстане.

 

 

- Можете ли вы назвать еще кого-либо из известных деятелей Германии, которые не только, подобно братьям Гримм, занимались литературным творчеством, но и стремились к объединению немецкой нации?
- Впервые в этом направлении очень видную роль сыграли реформаторы. Я привез иллюстрации от младшего брата Гримм - Людвига, портрет того же Мартина Лютера, который в XVI веке развивал идею Реформаторства, очень важную на тот момент для немецкого народа и для самой Германии. Большую роль сыграли и современники братьев Гримм - братья Гумбольдт, основоположник германистики Франц Бопп, а также Фридрих Вильгельм Радлов (кстати, его именем названа немецкая школа в Астане), который, являясь профессором тюркских языков, очень много сделал для развития тюркологии. Есть мнение, что он, будучи студентом Берлинского университета, также находился под методологическим языковым влиянием братьев Гримм.
- В чем заключается художественная ценность выставленных произведений, которые вы привезли в Астану?
- Мы решили показать иллюстрации к 12 сказкам, которые создали разные немецкие художники. Например, такой известный мастер, как Мориц фон Швинд, или представитель австрийского модернизма Генрих Лефлер из Вены. Сама выставка состоит из трех частей, а всего мы привезли более 400 экспонатов. В первом разделе показана биография, полный жизненный путь братьев Гримм, представленный хорошим материалом, рисунками, акварелями, личными вещами Вильгельма и Якоба.
Во второй части экспозиции мы экспонируем общий ход шествия сказок братьев Гримм по миру - от Востока до Запада, там же можно заметить и выставленные драгоценные книги XVI-XVIII веков.
Третья часть - это экскурсионный тур для детей, который мы построили таким образом, чтобы дорога из леса шла к волшебному замку, именно там представлены самые чудесные иллюстрации ко всем самым известным 12 сказкам, с многочисленными описаниями сюжетов, пояснениями их поисков братьями Гримм и наиболее важными заметками о каждой из сказок.

 

 

- А откуда братья Гримм черпали сюжеты для написания своих сказок?
- Братья Вильгельм и Якоб Гримм находили свои истории в устных и письменных источниках германских народных сказок, легенд, из того же музея Веймара, использовали сюжеты “Тысячи и одной ночи”, индийских сказаний, итальянских историй Джамбаттисты Базиле и французских - Шарля Перро. А вообще мы стремились показать успех, которого добились братья Гримм, ведь это больше чем сто разных языков, на которые переведены их сказки. Но вот в Казахстане их творчество переведено на казахский язык пока только частично. Тогда как все собрание составляет 200 сказок и 10 легенд для детей.

 

 

- Из чего складывается ваш творческий день как управляющего директора ОО “Общество братьев Гримм”?
- Я, конечно, занимаюсь научными изысканиями в этой области, причем мой рабочий график начинается с семи часов утра и длится до позднего вечера. Кроме сбора различных материалов мы работаем также как издательство, занимаемся организацией выставок о жизни и творчестве братьев Гримм по всему миру. И я люблю свою работу, которая для меня очень интересна на протяжении вот уже 40 лет, с тех пор, как окончил по образу и подобию братьев Гримм Марбургский университет, где изучал романские и славянские языки. Кстати, по окончании я защитил диссертацию по русскому модернизму и только после этого увлекся произведениями братьев Гримм. А вот иллюстрации к их сказкам мне нравятся у Ганса Анкера, модерниста из Ганновера, и еще я очень люблю советских художников-иллюстраторов, которые создавали замечательные картинки к сказкам Вильгельма и Якоба Гримм.

Астана

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Просмотрено: 4976 раз Просмотров: 4976 опубликовал: Ruslan 5 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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