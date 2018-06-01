Ольга Шишанова

Золотой век наступил в столичной галерее “Хас Санат”, в стенах которой открылась одноименная передвижная выставка современных казахстанских художников под девизом “Алтын Ғасыр”



По словам организаторов, данный проект является одним из самых значимых мероприятий галереи под занавес уходящего года. Тогда как свое начало он берет в 2006 году, когда в центральном выставочном зале Москвы “Манеж” открыли первую передвижную экспозицию казахстанских мэтров искусства. Оттуда их картины “поехали” в музей народов Востока, затем были выставлены в Центральном доме художников России, где имели ошеломительный успех. В июне 2007 года выставка продолжила свой путь, и далее казахстанское искусство представили в более чем десяти столицах стран евразийского пространства.

Таким образом, идея проекта “Алтын ғасыр” остается актуальной уже более 11 лет и в значительной степени согласуется с сегодняшней программой “Рухани жангыру”, являясь прежде всего созвучной проекту “Современная казахстанская культура в глобальном мире”. Бахыт Бапишев

Действительно, трудно не согласиться с тем, что “история и национальные традиции - это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа, а особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям - важнейшая черта патриотизма, основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов”.

И тут художникам важно не переборщить, не впасть в явление китча, который в свое время проявился в странах постсоветского пространства в середине прошлого века. Гораздо важнее направить внимание современников при помощи кисти, пера, холста и бумаги на подлинную историю и простую жизнь сегодняшних людей.

Впрочем, ожидается, что передвижная выставка “Алтын ғасыр” по-прежнему будет являться долгосрочным проектом, который сумеет и в дальнейшем знакомить жителей разных государств с искусством и культурой Казахстана и казахстанского народа.

В свою очередь, организаторы полагают, что “казахстанцы уже сегодня живут в золотом веке, потому что у каждого появилась масса возможностей для личного роста и самовыражения. Произошла смена эпох, с независимостью пришло время возрождения государственности, расцвета искусства, музыки, фэшн-индустрии, когда художники на любом уровне творят так, как они того хотят и чувствуют. И нет ничего невозможного. Это и есть золотой век современного Казахстана, хочется передать гордость за богатое культурное наследие страны нашим детям, чтобы они знали, на какой замечательной земле они растут”.

Кстати, сейчас передвижная коллекция галереи искусств Наs Sanat включает в себя более 70 работ современных художников Казахстана, исполненных в различных жанрах и направлениях, от реализма до авангарда, от современных инсталляций до смелых экспериментов на тему этносимволизма. Есть среди этих художников имена и мэтров, и молодых мастеров кисти и резца.

Особую гордость коллекции представляют работы Абдрашита Сыдыханова и Амандоса Аканаева, Ерболата Толепбая и Камиля Муллашева, Ерлана Айтуарова и Мажита Байтенова, Ахмета Ахата и Андрея Ноды, Бахыта Бапишева и Эдуарда Казаряна, Марата Бекеева и Асгата Диникеева, Нелли Бубе и Владимира Гвоздева (Шеге), Лейлы Махат. Вагиф Рахманов

Если говорить о каждом в отдельности, то хотелось бы отметить Ерболата Толепбая, чья персональная выставка нынешним летом прошла в стенах Национального музея, где мэтр представил на суд зрителя более 60 произведений, исполненных в характерной для него живописной манере, когда красочная мозаика цвета сродни захлестывающим его эмоциям и чувствам. Вернисаж был посвящен главной героине полотен Толепбая - женщине во всех ее ипостасях: мать, сестра, жена и дочь. Художник воспел в своих полотнах сакральный образ, который по своей сути, по его мнению, всегда созидателен.

Бесконечная, хранящая память кочевничества многих поколений, живущая в глубокой связи с космосом и мирозданием - такой предстает казахская степь в картинах художника Камиля Муллашева. Его всегда отличало монументальное мышление в сочетании с романтической увлеченностью, выражаемой свободной радостью духа, декоративностью полотен, сочностью красочной палитры. Художника до сих пор завораживает торжествующая утопия “золотого века” - то самое прекрасное время гармонии, когда небеса были близки к земле, а люди подобны богам, и которое сегодня воплощено на картинах живописца. Сауле Сулейменова

На протяжении творческой жизни Амандос Аканаев создает неповторимо-оригинальный стиль “нового традиционализма”, синтезируя станковые традиции искусства Европы с монументальной пластикой художественного наследия номадов Азии, трансформировав все поистине в волшебное искусство живописи. Не случайно искусствоведы отзываются о нем, что этот мастер скрыт в своей мастерской. Но “спит” он во время событий дня, а бдителен в то время, когда спят другие. Иными словами, бодрствует его духовное внимание, дремлющее в других людях. Зато “в глубине ночи можно увидеть мастера перед белым туго натянутым холстом”.

Добавим, что за предыдущие 11 лет коллекция художественных произведений галереи “Хас Санат” побывала в Польше, Германии, Голландии, Австрии и Бельгии. Картины казахстанских мастеров увидели Варшава и Вроцлав, Берлин и Штутгарт, Мюнхен и Франкфурт, Амстердам и Эйндховен, Гаага, Вена и Брюссель. На Востоке вернисажи прошли в Турции, Южной Корее и Иране.

Астана