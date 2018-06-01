Мария Коленко

Елочка, гори!

Минувшие выходные приобрели нотку волшебства не только благодаря наступлению настоящей, снежной зимы. На Esentai Square города Алматы состоялось праздничное зажжение самой стильной елки южной столицы.

“Это уже стало доброй традицией - в преддверии самого ожидаемого праздника года Esentai Mall создает атмосферу сказки и волшебства для своих посетителей”, - поделилась Рауза Калиева, директор по маркетингу торгового центра. В праздничном событии принял участие заслуженный мастер спорта по альпинизму Республики Казахстан Максут Жумаев, а ведущим вечера стал известный артист цирка Мурат Мутурганов.

Гости сказочного вечера смогли насладиться красочными выступлениями, такими как пиксельное шоу с эффектной хореографией, магическое огненное шоу, а также световое шоу “Кораглы”, наполненное элементами национального наследия казахского народа. Кроме этого на празднике у детей и взрослых была возможность познакомиться поближе и сделать фотографию с милыми пони и собаками породы хаски. Аниматоры и ходулисты дополнили атмосферу праздника и проводили гостей на сказочный парад Снегурочек и Деда Мороза в молле. А самых юных посетителей ждали кулинарные мастер-классы в школе кондитерского мастерства. Дети от 3 до 10 лет под чутким руководством кондитера учились печь имбирное печенье и другие новогодние сладости.

Небо моего детства

Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации в детском доме №1 состоялся показ биографической драмы “Небо моего детства”, повествующей о детстве и юности Нурсултана Назарбаева, а также творческая встреча с исполнителем главной роли - народным артистом РК Нуржуманом Ихтымбаевым.

Актер поздравил всех с наступающим праздником и рассказал о том, как он начинал свою карьеру в кино, как изменилась его жизнь после встречи с режиссером Абдуллой Карсакбаевым, а также как снималась самая первая его картина и с кем из известных режиссеров и актеров довелось поработать.

“Это большое событие для нас. Наши ребята, узнав о приезде к нам народного артиста, несколько дней ходили с большим ожиданием. Конечно же, живое общение с мэтром им запомнится надолго, ведь одно дело - смотреть фильмы с его участием, а другое - задать ему свой вопрос лично и получить ответ”, - сказала директор детского дома №1 Галия Омарова. Нуржуман Ихтымбаев охотно ответил на многочисленные вопросы детей и воспитателей детского дома и даже спел под домбру известные композиции из кинофильмов.

К примеру, дети узнали, что у Нуржумана Ихтымбаева нет актерского образования. Так случилось, что в аул, где он жил и работал, приехала съемочная группа фильма “Тревожное утро”. Киношники приметили обаятельного паренька и пригласили сниматься в кино. После успешного дебюта Ихтымбаев стал штатным актером киностудии “Казахфильм”. Участие в таких известных картинах, как “Песнь о Маншук” и “Седьмое небо”, где он сыграл роли неунывающих, веселых и жизнерадостных балагуров, определило его дальнейшую творческую судьбу. С возрастом Нуржуман Ихтымбаев отошел от своего юношеского амплуа, расширился диапазон актера. Он стал играть серьезные драматические, психологические и характерные роли. После встречи дети устроили небольшую экскурсию по детскому дому, показав актеру комнату отдыха, столовую и библиотеку.



Череда премьер

В пространстве “Трансформа” города Алматы состоялся концерт ансамбля современной музыки “Игеру” под названием “Контрасты”. Первый и единственный коллектив в Казахстане, специализирующийся на исполнении современной академической музыки, исполнил для слушателей несколько премьер и уже полюбившихся публике композиций. Так, из известных и звучавших на предыдущих концертах ансамбля прозвучало произведение одного из самых загадочных итальянских композиторов ХХ века Джачинто Шельси - Ko-Lho, а также Steppe sketches казахстанского композитора Артыка Токсанбаева, которому музыканты придали новое звучание. Из музыкальных премьер вечера зрители открыли для себя Струнный квартет №5 американского композитора Филипа Гласса - это произведение на казахстанской сцене исполнялось впервые. И абсолютной премьерой стала работа нашего соотечественника, “казахстанского Моцарта”, неоднократного участника и победителя международных конкурсов и фестивалей Рахата-Би Абдысагина - “Лунная песнь ветра” в воплощении ансамбля.