Ольга Шишанова

Европейское космическое агентство пророчит почти полное высыхание Арала к 2020 году Дебаты вокруг исчезающего моря, утихнувшие какое-то время назад, возобновились вновь. Причиной стали фотографии, полученные и проанализированные агентством, на которых видно, что восточная часть Аральского моря утратила почти 80 процентов водной поверхности. Более того, затянувшееся на пятьдесят лет пересыхание моря в последнее время, как оказалось, не только разделило некогда единую поверхность на две части - Малый Арал и Большой, но последний также оказался разъединен на Восточный и Западный.

Что же касается двух рек, которые питали некогда богатую экосистему Амударьи и Сырдарьи, то они сегодня подвержены сильному антропологическому воздействию, причем не совсем ясно, что при этом хуже - бесконтрольный забор воды или бесхозяйственное ее расходование как будто на нужды сельского хозяйства, в действительности же более половины воды уходит в буквальном смысле “в песок”.

Все это привело к тому, что от площади более чем 65 тысяч квадратных километров искрящейся, слегка солоноватой воды осталось не более 20 процентов, особенно если сравнивать ее с уровнем 1960-х годов, когда Аральский регион находился на пике своего расцвета.

Что заставляет даже участников Международного фонда спасения Арала соглашаться с ЕКА в том, что “спасти Аральское море в полном смысле этого слова вряд ли практически возможно”. Кстати, проблемой Арала заинтересовались и китайские ученые, от которых, впрочем, пока не поступало никакой информации.

Вот разве что, по мнению Узбекистана, который является одним из участников фонда, можно провести экологическое оздоровление бассейна Арала. Например, создать несколько локальных водоемов на уже высохшем дне моря, попытаться восстановить биоразнообразие и дельтовую экосистему. Казахстанская сторона, впрочем, давно приступила к высаживанию саксаула на высохшем дне Аральского моря, что действительно не только может помочь остановить подвижные пески, но и в какой-то мере поспособствует восстановлению упомянутой экосистемы.

Однако практически полное отсутствие питьевой воды, увеличивающийся вынос ядовитых аэрозолей с высохшего дна Арала вряд ли смогут в полной мере это сделать. Те же бикарбонат натрия, хлорид и сульфат натрия переносятся по воздуху и уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур в радиусе более чем 500 километров.

Отсюда проблемы со здоровьем у местного населения, которое страдает от серьезной распространенности респираторных заболеваний, рака гортани и пищевода и даже от расстройства пищеварения. На этом фоне, по данным ВОЗ, участились заболевания печени и почек, глазные болезни. Исправить ситуацию оказалось не под силу даже нескольким оздоравливающим программам, которые были предназначены для местного населения и на которые был затрачен почти миллиард долларов.

Не говоря уже о том, что из-за резкого уменьшения стока рек, питающих Арал, нарушились климатические условия, что отразилось на весенних паводках, которые совсем прекратились, а ведь именно они снабжали низовья Амударьи и Сырдарьи пресной водой. Из 32 видов рыб осталось, по мнению ученых, не более пяти-шести, что оказалось связано не только с высыханием моря, но и с увеличивающейся его соленостью. Прекратилось и судоходство - вода ушла на сотни километров от нескольких главных местных портов - Аральска и Муйнака, которые когда-то ежегодно отгружали по 40 тысяч тонн рыбы. Сегодня же, как выяснилось, от всего происходящего население этих двух когда-то развивающихся городов пострадало более всего.

Однако хуже всего обстоит ситуация с островом Возрождения, который во времена СССР, оказывается, был расположен далеко в море и использовался как полигон для испытания бактериологического оружия.

Теперь же, когда 15 лет назад в результате высыхания южной части Арала, где находился злополучный остров, он соединился с материковой частью, отходы и пестициды, выброшенные и оставленные когда-то в гавани города Аральска, оказались на поверхности. А значит, как минимум, могут быть растащены грызунами по регионам, распространившись не только по Казахстану, но и по территории соседних государств. Как максимум - попасть в руки тех, кто может использовать их в корыстных целях, вплоть до угрозы терроризма. Поскольку одни только названия наводят ужас - возбудители сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, чумы, тифа, оспы, а также ботулинического токсина, которые проверялись на подопытных лошадях, обезьянах и овцах.

Астана