ДЛИННОШЕЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Ольга Шишанова

В Актау снова гибнут лебеди. Ситуация не была бы столь критичной, если бы не повторялась с печальной регулярностью

Сколько всего лебедей в Казахстане, биологи, как и в отношении многих других птиц, ответить затрудняются. Разве что выявлены постоянные места их зимовок на Каспии, например, на озере Караколь (территория Каракия-Каракольского заказника), где ежегодно обитают примерно более 10 тысяч особей плюс около 20 тысяч мигрирующих, то есть тех, кто летит через Каспий на места постоянной гнездовки в Сибирь, так как лебедь, как полагают ученые, - это по большей части таежная птица. Зимуют они в Казахстане и на Тюленьих островах, вдоль побережья, в том числе и на территории набережной Актау, где на этот раз оказалось 16 лебедей, из которых три на днях были найдены мертвыми.

Тем не менее, это уже второй случай, который произошел нынешней зимой на территории Актау, до этого несколько лебедей погибло в декабре. По предварительным данным, это лебеди-шипуны, то есть не краснокнижники.

В Красную книгу Казахстана занесен лебедь-кликун, который в основном обитает (согласно данным Красной книги) на северных озерах Казахстана в количестве не более чем одна тысяча пар.

По мнению директора центра прикладной биологии АСБК Сергея Скляренко, которым он поделился с “НП”, причиной гибели, как тогда, так и сейчас, могло стать все, что угодно, правда, за исключением птичьего гриппа.

“Птицы погибают довольно часто и от самых разных причин. Только в случае птичьего гриппа гибель всегда групповая. Сейчас же это могут быть индивидуальные заболевания - от гельминтов, плохой еды или просто отравления. Зимой птицы более уязвимы, чем летом - у них больше энергетических потребностей, добавляется переохлаждение, потому и погибают чаще”, - говорит Скляренко.

Некоторые полагают, кстати, что гибель лебедей могла случиться и от поедания ими мусора, однако лебеди - не чайки, которые вполне могут питаться на свалке и чем-то отравиться. Они питаются водорослями, делают это строго в воде, опуская голову на длинной шее на возможную глубину, могут поедать и хлеб, которым их иногда прикармливают сердобольные жители. Свалки же для них абсолютно исключены.

Однако пока нет данных лабораторных исследований, которые должны будут продлиться не менее двух недель. Местным исполнительным органам пришлось это сделать хотя бы для того, чтобы исключить действительную вероятность заноса птичьего гриппа, который сегодня начинает обнаруживать себя в близлежащих республиках. Казахстан пока спасает то, что миграции птиц с юга через страну еще не пошли - рановато. Однако расслабляться не стоит - впереди весна, и такую вероятность, как, например, пару лет назад, когда из-за угрозы птичьего гриппа пришлось кое в каких регионах ограничить, а где-то и вовсе отменить весеннюю охоту, исключать нельзя.

Пока лучше всего соблюдать принцип информационного оповещения - в случае, если найдено мертвое животное или птица, причем целое на вид, а значит не понятно, почему погибшее, не следует его трогать самим, так как неизвестно, чем можно заразиться и насколько это может быть опасно. Необходимо сообщить в территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, поскольку эпизоотий - вещь опасная и непредсказуемая и те же птицы являются переносчиками многих заболеваний, в том числе опасных для человека.

Между тем хотелось бы добавить, что полгода назад четыре десятка тушек тюленей на побережье Каспия в городской черте отчего-то ни на кого из представителей местных властей не произвели впечатления, кроме горожан. И потому до сих пор не известно, от чего погибли несчастные животные - местные исполнительные органы об этом умолчали, сделав вид, что ничего не произошло.

Зато хорошо известна история, которая случилась в 2003 году, когда корпорация “CNPC-Актобемунайгаз” совершила несанкционированный сброс вредных веществ в Кенкияке, что недалеко от Актобе, приведший к гибели не только лебедей, но и диких уток, и гусей в количестве нескольких сотен особей. Тогда нефтяная компания отделалась легким штрафом, да и тот пыталась оспорить.

В произошедшем на днях случае в Актау биологи также не исключают подобную версию.

Астана