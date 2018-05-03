Ольга Шишанова

В Улытауском районе, что в Карагандинской области, вниз по реке Сарысу выявили массовую гибель рыбы - в радиусе почти 200 метров от дамбы местные рыбаки вытаскивали мертвую рыбу - 294 килограмма сазана, 157 килограммов карася, 323 - плотвы и 11 килограммов щуки. Природоохранные власти возбудили уголовное дело по статье 338 УК РК “Нарушение правил охраны животного мира”



Происшествие случилось на участке реки в районе зимовки Туйемонак, в том месте, где расположен шлюз дамбы системы лиманного орошения, находящийся в двух десятках километров от села Жалынды в юго-западном направлении. Местные жители обвиняют во всем завод по переработке золотоносных руд, якобы сбрасывающий в Сарысу кислоту, из-за которого “вода в реке необычного белого цвета, присутствует бело-желтая пена без запаха”. В ответ на это специалисты департамента экологии региона завили, что “согласно предварительным результатам лабораторных анализов наличия серной кислоты в реке не наблюдается, уровень кислорода и уровень pH (реакция среды: кислая или щелочная) в реке в пределах нормы”. Однако окончательные результаты химических анализов будут известны только через 10 дней, а пока для исследований ветеринарные службы взяли пробы воды и провели предварительный анализ биологического материала от 40 рыб, по одному экземпляру от каждого вида. Но каких-то чрезмерных патологий, по заявлению ветеринаров, вскрытие не выявило.

Между тем общий вес мертвой рыбы, который зафиксировали природоохранные структуры, прибывшие на место, составил почти 800 килограммов. Но, как оказалось, цифра эта не точная из-за того, что некоторые предприимчивые дельцы успели собрать наиболее крупные экземпляры рыбы до того, как на место происшествия прибыли власти. И вряд ли эта рыба была использована для личного употребления - слишком ее было много, скорее всего, она могла пойти на продажу в торговых точках региона, хотя теперь вряд ли это будет возможно выяснить доподлинно.

Зато можно предположить, что наличия в реке какой-либо кислоты не было точно, иначе рыба просто-напросто разложилась бы до того, как ее начали собирать. С другой стороны, могут установить превышение ПДК (предельно-допустимая концентрация), как бы это ни казалось странным, перекиси водорода плюс солей кальция и магния.

Именно перекись водорода, говорят специалисты, разлагаясь в воде в больших количествах, дает обильную бело-желтую пену, тогда как кальций и магний придают ей молочный оттенок. Превышение ПДК этих солей приводит к токсичности окружающей среды, но должны быть очень большие концентрации этих двух элементов, которые бы превосходили обычную в таких случаях простую жесткость воды.

Однако в радиусе 40 километров от места случившейся экологической трагедии нет ни одного промышленного предприятия. Разве что кто-то мог привезти и слить цистерну упомянутых вредных веществ в реку. Хотя все это только на уровне предположений до тех пор, пока официально не озвучат результаты проведенных анализов и проб воды из реки. Астана