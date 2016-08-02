Марсбек Молдабаев назначен заместителем акима Кызылорды. Свою трудовую деятельность начал в 1989 году в технадзоре отдела строительства производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства. Позднее работал главным специалистом, старшим инженером в областном ЖКХ, начальником городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. С 2013 года до назначения на должность замакима города выполнял обязанности руководителя городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Заместителем акима Карагандинской области назначен 52-летний Маргулан Карибеков, пришедший на должность из СПК “Сарыарка”. В этой должности он будет курировать вопросы промышленности, развития малого и среднего бизнеса, индустриализации и инвестиций. Маргулан Карибеков был акимом района имени Казыбек би Караганды. Затем возглавлял департамент Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

Также в Карагандинской области распоряжением главы региона назначены новые руководители двух управлений - сельского хозяйства и по делам религий. Областное управление сельского хозяйства возглавил 55-летний Юржан Беккожин, до этого работавший заместителем акима Жанааркинского района. Руководителем областного управления по делам религий стал 43-летний Нурлан Бикенов, являвшийся заместителем областного управления внутренней политики.

Председатель Жамбылского областного суда Рустем Алчинбаев представил вновь назначенных судей: Мойынкумского районного суда - Баглана Далибаева, суда № 2 Тараза - Алмаса Дильдабаева, Алтыншаш Корабаеву, Таласского районного суда - Маржан Байтасову.

Подготовила Мария Коленко