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Президентом акционерного общества “Өрт сндiрушi” комитета по ЧС МВД РК назначен Болат Абайдильдинов, 1964 года рождения. Соответствующий приказ дал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов. Выпускник Алматинского пожарно-технического училища МВД СССР. В 1994 году окончил Высшее пожарно-техническое училище Республики Узбекистан по специальности “Пожарная безопасность”. Возглавлял “Службу спасения г. Алматы”, правление ТОО “Алматыэлектротранс”. Внес значительный вклад в дело предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подготовил Константин Маскаев