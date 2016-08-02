Алла Иванилова

Накопилось!

Неприятный запах и потоп на улицах после обильных дождей - эти проблемы власти Астаны обещают уже решить в ближайшей перспективе На эти два “пункта”, которые портят столичный лоск, что особенно актуально, учитывая предстоящую международную выставку ЭКСПО-2017, обращал внимание президент страны. В апреле этого года на совещании о развитии Астаны глава государства отчитывал экс-акима Астаны Адильбека Джаксыбекова: “Шесть миллиардов потрачено. Ничего не сделали. Кто приедет сюда вонь нюхать? И сколько вы меня кормите этим Талдыколем? Когда будет? Позор! Хвалимся: столица! А что хвалиться - вонючая”.

И предупредил тогда: “Если в этом году не решите, тебе с Хорошуном (заместитель акима. - “НП”) юрту поставлю, будете жить возле Талдыколя”.

Но бывшего столичного акима не постигла эта участь, вместо юрты на Талдыколе Адильбек Джаксыбеков переехал с правого берега на левый и уже во второй раз за свою политическую карьеру получил должность руководителя аппарата главы государства. Его главная задача теперь - контроль над исполнением поручений президента. А решает “недоделанные дела” своих предшественников теперь новый аким Астаны Асет Исекешев.

Для того чтобы системно решить проблему в масштабах всего города, сегодня ведется работа над программой дальнейшего развития системы ливневой канализации совместно с международными институтами, инженерами и экспертными группами. Ее результаты будут представлены на обсуждение общественного совета города уже в начале осени. Недавно в столице прошла Международная научно-практическая конференция по проблемам водоотведения, очистке сточных вод, ливневой и дренажной канализации. В ней приняли участие специалисты из 100 компаний. Они вместе с властями изучали лучшие инновационные технологии других стран по водоочистке и рассматривали вопросы модернизации системы инженерных структур Астаны. Международный опыт должен помочь астанчанам избавиться как от неприятного запаха на улицах, идущего со стороны озера Талдыколь, так и от потопов, случающихся после продолжительных ливней в Астане. “Мы будем привлекать лучшие мировые практики, разрабатывать тематические мастер-планы для того, чтобы по каждому из направлений системно выработать лучшие технические решения, чтобы решить этот вопрос для столицы на многие годы вперед”, - пообещал градоначальник.

Докладывая президенту в апреле текущего года, бывший глава Астаны Адильбек Джаксыбеков информировал, что по первой очереди реализации проекта ликвидации накопителя Талдыколь завершены строительно-монтажные работы по блоку D-очистки и проведены технологические испытания. С декабря прошлого года идет сброс воды в реку Есиль. Подготовлена технологическая площадка под геотекстильные контейнеры, начата работа по откачке ила, понижению уровня воды. Недавно в акимате заявили, что работы по очистке озера Талдыколь завершатся уже в сентябре, а в целом проект - в декабре 2016 года. После этого, как отмечают чиновники, горожан больше не будет беспокоить неприятный запах сточных вод. Сейчас там закончились строительство сооружений механической и биологической очистки, обработка илового осадка, напорного трубопровода, идет монтаж оборудования, после произведут пусконаладочные работы.

А вот с ливневой канализацией, а это восемь очистных сооружений и два пруда накопителя, при этом общая протяженность коллекторов составляет более 300 километров, все намного сложнее. На протяжении нескольких лет из-за обильных дождей на центральных улицах Астаны заполняются ливневые колодцы и поднимается уровень воды, что затрудняет движение автомобилей. В такие дни Астана напоминает итальянскую Венецию. Аким Астаны Асет Исешев уже извинялся перед горожанами за неудобства на дорогах столицы и объяснял, почему так происходит. По его словам, быстрое развитие города опередило темпы строительства системы ливневой канализации, что и стало основной проблемой при непогоде. Сейчас для системного решения проблемы по водоотведению совместно с международными институтами, инженерами и экспертными группами разрабатывается программа дальнейшего развития системы ливневой канализации. Она рассчитана на три года, и ряд проектов уже реализуется. Также запланировано строительство новых очистных сооружений, насосной станции, коллекторов. Для этого власти намерены проводить международные конкурсы, привлекать лучшие мировые компании. Многие проекты планируется реализовывать на основе государственно-частного партнерства.

При этом в городской администрации не озвучивают “цену вопроса”, ссылаясь на то, что некоторые проекты еще разрабатываются, проходят экспертизу, поэтому общую стоимость назвать пока сложно. Астана