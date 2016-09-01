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Вице-министром образования и науки Казахстана назначен Асланбек Амрин, занимавший ранее должность заместителя председателя правления АО “Национальное агентство по технологическому развитию”. Господин Амрин имеет дипломы трех университетов - Северо-Казахстанского имени М.К. Козыбаева (“Финансы и кредит”), Евразийского университета имени Л.Н. Гумилева (“Геоинформационные системы”) и University of Illinois at Urbana - Champaign (“Управление технологиями”). 

Национальную академию хореографии возглавила народная артистка России Алтынай Асылмуратова, уроженка города Алматы. В разные годы она была солисткой театра оперы и балета имени С.М. Кирова - Мариинского театра, прима-балериной английского Королевского балета и Марсельского балета (1995 - 1997). Кроме того, в 2000 - 2013 годах - художественный руководитель Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, с 2015 года - художественный руководитель балетной труппы театра “Астана Опера”, с 2016 года - ректор Казахской академии хореографии.
ДВД Западно-Казахстанской области возглавил Махсудхан Аблазимов, а департамент внутренних дел Актюбинской области - полковник полиции Махамбет Абисатов. Новый руководитель также в ДВД Южно-Казахстанской области - Жанат Сулейменов, полковник полиции. Жанат Куанышевич является выпускником Карагандинской высшей школы МВД СССР и Академии МВД Республики Казахстан. В разные годы работал на руководящих должностях оперативных служб, председателем комитетов по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции МВД, а также начальником ДВД на транспорте МВД РК.


Подготовила Айгуль Жилкишина

 

 

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