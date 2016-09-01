Мадина Меирманова

1 сентября исполнится два года с момента старта акции по легализации имущества. Важный нюанс. Одновременно с легализацией и последующим ужесточением фискальных мер казахстанские власти усиливают и контроль за денежными потоками. В том числе и теми, что поступают в Казахстан. Делается это не только в целях налогообложения, но и в рамках общемировой политики борьбы с финансированием терроризма Так, например, осенью этого года вступает в силу норма об обязанности граждан информировать налоговые органы при получении средств из-за рубежа. Причем информировать они должны в течение 10 суток после заключения соответствующих контрактов и после - о том, что получили эти деньги и как израсходовали.

Впрочем, норма коснется лишь тех, кто отрабатывает импортные заказы в сфере оказания юридической помощи, изучения общественного мнения, сбора, анализа и распространения информации на территории нашей страны.

При этом стоит учитывать, что Нацбанку видны все операции по переводу денег из и в Казахстан. А значит, информация может стать легкодоступна и финансовой полиции, и фискалам.

Но вернемся к легализации. За два года казахстанцы легализовали имущества и капитала в общей сложности на 6,5 миллиарда долларов. Неплохо, если учесть девальвацию тенге в последний год, но все еще далеко до обещанных правительством десяти миллиардов. В сентябре 2014 года казахстанцам предоставили, как тогда говорили, “последний шанс” жить по закону. Амнистия в связи с легализацией дала возможность переписать на себя собственное имущество (оформленное на подставных лиц), получить документы на когда-то сделанные пристройки (без уплаты штрафов за позднее оформление). Но главное - вытащить из под матрасов (и зарубежных активов) припрятанные капиталы. Ведь основная проблема Казахстана, как тогда говорили наши высокие чиновники, в том, что, скрываясь от налогов, некоторые “товарищи”, выводят средства за рубеж. В итоге средства, которые могли бы инвестироваться в отечественную экономику, вливаются в экономику импортную. Казахстан же вынужден усиливать работу по привлечению иностранных инвесторов в собственные проекты.

Изначально легализация капитала предполагала условие: без уплаты налога на легализацию (10 процентов) деньги можно обелить, вложив их в акции казахстанских кампаний или инвестировав в проекты на территории страны. Но то ли акции были непривлекательными, то ли достойно доходных (а любой бизнесмен рассматривает возможность вложиться в проект с точки зрения его доходности) проектов не нашлось, но особой активности в легализации капиталов не проявляли.

На конец октября 2015 года было открыто 178 сберегательных счетов на легализацию денег на общую сумму 80,8 миллиарда тенге, из них снят со сберегательных счетов 31 миллиард тенге с уплатой в бюджет 3,1 миллиарда тенге сбора за легализацию денег. В экономику РК инвестировано 42,1 миллиарда.

С введением поправок в Закон об амнистии активность казахстанцев существенно возросла. За полгода в банках открыли почти 2,6 тысячи счетов, через которые на легализацию заявлено более 1,4 триллиона тенге. Из них вернулись в Казахстан из-за рубежа 234,1 миллиарда.

Интересно, что несколько десятков человек воспользовались и нормой, которая была введена последними поправками: получили возможность легализовать деньги, находящиеся за рубежом, без обязательства переводить их на счета в казахстанских банках. Для этого им необходимо представить в органы госдоходов декларацию, уплатив, впрочем, 10-процентный сбор с легализуемой суммы. Всего таким образом “на свет” выводятся 6,4 миллиарда тенге, или 18,8 миллиона долларов. Немного, конечно. Но общая сумма денег для легализации все же вдохновляет - 4,1 миллиарда долларов.

Если суммировать к капиталу заявленное на легализацию имущество, то сумма увеличивается еще на триллион тенге. Как сообщает Минфин, поступило 101 122 заявления на легализацию имущества на общую сумму 1 030,9 миллиарда тенге. Чаще всего граждане хотят узаконить жилые объекты (в заявлениях таковых 83 940 объектов) и нежилые помещения, включая коммерческие (44 734 объекта). Многие пользуются возможностью и переводят в личную собственность долю участия в юрлицах (60 заявлений) и озвучивают наличие у них ценных бумаг (на сумму 5,8 миллиарда тенге).

До конца акции осталось четыре месяца.

Если смотреть по динамике активности граждан в периоды прошлых легализацией, то есть вероятность, что прогнозы правительства относительно выведения из тени имущества и капитала общей стоимостью 10 миллиардов долларов могут и реализоваться.

Тем более что после окончания акции, как обещают в правительстве, налоговики начнут “закручивать гайки” и с удвоенной энергией проверять граждан на предмет уплаты налогов. Благо, скоро стартует всеобщее декларирование доходов и расходов, что облегчит возможность сверки уровня жизни с легальными денежными возможностями.

Астана