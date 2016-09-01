Мадина Меирманова

Сегодня открывается очередная вторая парламентская сессия VI созыва. Депутатам предстоит трудная, но весьма важная законотворческая работа. Многие из документов, которые мажилисмены и сенаторы будут обсуждать, перешли из прошлых созывов. Другие - традиционные, как бюджет, поступят в ближайшие недели. Но есть и важнейшие - плановые - изменения в Конституцию. Вполне возможно, что поправки в главный закон страны парламентариям придется рассматривать уже на новой сессии Весной, за три месяца с момента избрания, обновленный состав мажилиса сумел неплохо потрудиться. Из 18 проектов законов депутаты рассмотрели и одобрили 13 документов, два правительство отозвало назад.

На сегодняшний день в корзине законопроектов в мажилисе находится 27 документов. Многие из них, например, закон о пастбищах и поправки в законодательство о растительном и животном мире, будут вынесены на пленарное заседание палаты лишь в декабре нынешнего года.

Интересный законопроект был еще в прошлом году инициирован депутатами и до сих пор находится на рассмотрении - поправки в Закон “О дорожном движении в Республике Казахстан”. Начавшийся как желание отменить некоторые нововведения, типа “не выходить водителю из машины до спецприглашения полицейского”, он за время обсуждения оброс сотней разных поправок и пожеланий, включая и желание депутатов “выключить” фары ближнего света в городских условиях. Концептуально разработанный депутатами проект закона был принят в первом чтении еще в декабре 2015 года. Когда дело дойдет до второго чтения, учитывая неожиданно бурную активность парламентариев по этому вопросу, никому не известно.

Уже 10 лет кочует по стенам парламента один из самых многострадальных законопроектов - о ветеранах. Инициировали его мажилисмены, многие из которых уже давно покинули стены палаты: Жалыбин, Доскалов, Итемгенов, Котович, Чиркалин, Трошихин и другие. Из 15 человек инициативной группы мандат сохранил только Мухтар Тиникеев. Остальные депутаты, прошедшие через “парламентскую мясорубку”, то ли не были заинтересованы в поддержке ветеранов, то ли предпочитали оставить “наследство” в “наследство”, то ли опасались связываться с правительством, которое всякий раз находило множество отговорок, чтобы провалить закон: уж что-что, а лоббировать собственные хотелки в парламенте Кабмин умеет.

Но чаще всего правительство отговаривалось, что-де права ветеранов защищаются другими, менее узкими, но не менее профильными законами и соглашениями.

Впрочем, можно и не гадать на кофейной гуще о дальнейшей судьбе этого документа. Как минимум еще пару лет ни депутаты не будут активничать за ветеранов, ни правительство не выскажет желания поддержать давнишнюю инициативу мажилисменов. Потому как денег нет.

Зато нынешней осенью депутатам предстоит закончить работу над двумя другими законами: “О волонтерской деятельности” (чтобы развивать стремление людей работать бесплатно) и “О коллекторской деятельности” (чтобы упорядочить порядок выбивания долгов).

До весны следующего года мажилисмены должны будут обсудить важный документ - о создании Фонда компенсации вреда потерпевшим (и, естественно, правила его функционирования). Из чего будет формироваться этот фонд (сегодня компенсации выплачиваются из резервного фонда правительства и акиматов), кто и в каких случаях сможет претендовать на компенсацию, где вообще деньги брать в условиях неблагоприятной экономической ситуации в стране. Со всеми этими вопросами депутатам предстоит разобраться до апреля 2017 года.

Но больше всего и депутатов, и граждан интересует перспектива внесения на рассмотрение одного пакета законов - изменений в Конституцию.

На днях председатель Конституционного совета Игорь Рогов вновь затронул тему предстоящих изменений в главный закон страны. По его словам, речь будет идти о “перераспределении каких-то полномочий между государственными органами”.

О том, каким будет это перераспределение, “НП” писало уже не раз: Казахстан должен перейти от президентской к президентско-парламентской форме правления. То есть будут “урезаны” полномочия президента и правительства и расширены - парламента.

Вопрос лишь в сроках, когда это произойдет.

Нынешней весной Рогов уже заявлял, что Казахстан готов к конституционным реформам. А представители миссии ОБСЕ, которые приезжали наблюдать за парламентскими выборами, намекнули, что ожидают “улучшения в плане демократических преобразований в Казахстане” в 2017 году.

Так что вполне возможно, что пакет поправок в Конституцию поступит в парламент уже в течение начинающейся в четверг сессии.

Впрочем, среди населения уже появились недовольные тем, что Конституция может быть отдана на откуп только депутатам. Они призывают рассмотреть предстоящие изменения в Основной закон страны на референдуме. Астана