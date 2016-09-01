В АО “Евроазиатская энергетическая корпорация” советом директоров назначен новый президент. Им стал Валерий Гриненко. Господин Гриненко - доктор технических наук и автор более 40 научных трудов, патентов и монографий, лауреат Государственной премии РК в области науки, техники и образования. На этом посту он сменил Абдуазима Рустамбаева.

Полковник Сейткерим Арапбаев назначен начальником департамента по делам обороны Актюбинской области. Воинскую службу в Вооруженных силах Республики Казахстан начал в 1994 году. Последняя должность - начальник департамента по делам обороны Мангистауской области.

Кадровые назначения произошли в департаментах уголовно-исполнительной системы. Полковники юстиции Букенбай Жусупов и Нургожа Негметжанов назначены начальниками департаментов УИС по Северо-Казахстанской и Жамбылской областям.

В ряде городов Казахстана назначены новые судьи. Жанар Тасубаева стала судьей Риддерского городского суда. Канат Сыздыков назначен судьей Семейского городского суда.

Произошли кадровые изменения в департаменте юстиции Кызылординской области. На должность руководителя департамента юстиции Кызылординской области назначен Калдыбек Сапаров.

Подготовил Алан Байтенов