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Кто на новенького? События

В АО “Евроазиатская энергетическая корпорация” советом директоров назначен новый президент. Им стал Валерий Гриненко. Господин Гриненко - доктор технических наук и автор более 40 научных трудов, патентов и монографий, лауреат Государственной премии РК в области науки, техники и образования. На этом посту он сменил Абдуазима Рустамбаева. 

Полковник Сейткерим Арапбаев назначен начальником департамента по делам обороны Актюбинской области. Воинскую службу в Вооруженных силах Республики Казахстан начал в 1994 году. Последняя должность - начальник департамента по делам обороны Мангистауской области.
Кадровые назначения произошли в департаментах уголовно-исполнительной системы. Полковники юстиции Букенбай Жусупов и Нургожа Негметжанов назначены начальниками департаментов УИС по Северо-Казахстанской и Жамбылской областям.
В ряде городов Казахстана назначены новые судьи. Жанар Тасубаева стала судьей Риддерского городского суда. Канат Сыздыков назначен судьей Семейского городского суда.
Произошли кадровые изменения в департаменте юстиции Кызылординской области. На должность руководителя департамента юстиции Кызылординской области назначен Калдыбек Сапаров.

 

Подготовил Алан Байтенов

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Просмотрено: 52 раз Просмотров: 52 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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