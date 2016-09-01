

Кто на новенького? События Мурат Кадырбек назначен акимом города Арысь. Родился в 1980 году, является уроженцем Шардаринского района Южно-Казахстанской области. Образование высшее, квалификация по специальности - юрист, магистр юриспруденции. Выпускник Академии государственного управления при президенте. С 2011 по 2016 год работал в должностях заместителя директора департамента кадрового обеспечения государственной службы, заместителем руководителя департамента по Алматинской области, руководителя департаментов по Северо-Казахстанской и Мангистауской областей - председателя дисциплинарного совета Агентства по делам государственной службы. С января по сентябрь 2016 года являлся руководителем департамента Министерства по делам государственной службы по Мангистауской области - председателем совета по этике. Поделиться: 0

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Просмотрено: 20 раз Просмотров: 20 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)