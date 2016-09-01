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Бегом в цивилизацию События

Алла Иванилова

В минувшее воскресенье в Астане прошел самый масштабный ежегодный благотворительный марафон. Однако в народе его в шутку назвали "марафон памяти Сусанина", поскольку спортивный праздник вызвал небывалый транспортный коллапс и заставил многих блуждать по городу

 

Традицию проводить благотворительные марафоны Астана начала в прошлом году. Тогда, 13 сентября 2015 года, был дан старт в районе столичного парка культуры и отдыха. В этом году старт и финиш были организованы возле развлекательного центра "Хан Шатыр". Участники, среди которых не только профессиональные спортсмены, такие как велогонщик Александр Винокуров, боксер Серик Сапиев, но и любители, а также высокопоставленные чиновники, начали собираться в назначенном месте к 7 часам утра. Получив номера, бегуны приготовились к старту, ведь им предстояло преодолеть три дистанции - 10, 21,1 и 42,2 километра. Причем в этом году маршрут охватывал все районы города. В целом участие в марафоне, преимуществом которого является то, что его маршрут один из самых "плоских" на планете - чуть выше 30 метров над уровнем моря, приняли 4500 человек, в том числе спортсмены из 28 стран мира.

 

 

 

Учитывая, что мероприятие благотворительное, участие в нем платное. Все вырученные средства будут направлены в благотворительные фонды, такие как "Аяла", "Дом мамы", "СОС Детские Деревни", "BI Жулдыз-ай", "Общественный благотворительный фонд "?асиеттi жол", или другие организации по желанию участников. Часть денег пойдет на реализацию благотворительного проекта One Steppe Beyond ("Шаг в Запредельное"), который направлен на популяризацию любительского бега среди молодежи в сельской местности посредством проведения серии коротких дистанций в течение всего года. Также одна из целей астанинского марафона - использовать его в качестве стартовой площадки для последующего участия казахстанцев во всех шести Marathon Majors (Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Токио, Берлин и Лондон) и, соответственно, попадания их имен на Стену славы. В настоящее время в списках нет ни одного имени граждан Казахстана.
Всем желающим именитые казахстанские спортсмены раздавали автографы и фотографировались с ними. Все это бесплатно, однако желающие могли оставить пожертвования в специальных боксах. Собранные таким образом средства также будут направлены на благотворительность.

 

 

Несмотря на столь благие намерения, не всем, однако, понравилось, что происходило 4 сентября в Астане. Для проведения марафона столичные власти на полдня ограничили движение автотранспорта, а учитывая, что спортсмены бежали во всех трех районах столицы, был парализован практически весь город, кроме окраин. Возмущению горожан не было предела. Оно и понятно - общественный транспорт не ходил, многие улицы перекрыты, а те, что нет, стали местом для километровых заторов. Люди не могли добраться до магазинов и полноценно провести выходной день. Многие винили власти, что должным образом не было проведено оповещение, которое сводилось лишь к небольшой заметке на сайте акимата Астаны. "Марафон памяти Сусанина" - так многие в шутку назвали спортивное мероприятие, поскольку пришлось блуждать в поисках путей обхода, недоумевая, почему в городе не нашлось других мест для бега. Как считают горожане, участие высокого начальства в марафонах оправданно, если маршрут будет пролегать по улицам тех самых окраин, где президент поручал сделать дороги.
Однако не все были столь категоричны. Часть горожан сказала спасибо организаторам за тишину в выходной день и возможность отдохнуть от гула машин. А некоторые автолюбители, которые невольно стали незапланированными участниками марафона, тоже выразили благодарность за подаренную возможность пройтись пешком, кто-то серьезно, а кто-то со злорадством.

 

 

Сами участники забега, в том числе и прибывшие из других стран и участвующие не в одном марафоне, были несколько удивлены особенностями астанинского мероприятия. В частности, наш коллега журналист Сергей Козлов, который принимал участие в различных марафонах, в том числе в Лондоне, поделился впечатлениями: "В Астане я увидел такую вещь, какую нигде в мире не видел: мы бежим, а автомобилисты норовят проехать через поток марафонцев, невзирая на запреты. Это говорит об отсутствии какой-либо культуры. Все должно быть перекрыто наглухо, поскольку жизнь бегунов таким образом подвергается опасности". Будучи участником не одного подобного мероприятия, Сергей Козлов говорит, что в Великобритании и Соединенных Штатах Америки марафоны - это праздник, культурное, спортивное мероприятие. Естественно, тоже перекрываются целые кварталы, но жители относятся к этому с пониманием, сами активно участвуют в забеге, собираются в многочисленные группы поддержки. Марафон - это признак спортивной культуры любого города, который претендует считаться цивилизованным. Видимо, пока мы делаем первые шаги на этом поприще. И казахстанская столица, как отмечают многие марафонцы, идеальное место для проведения подобных мероприятий, поскольку поверхность городского ландшафта ровная, как бильярдный стол, и бежать одно удовольствие. А также в городе свежий воздух, в той же Алматы дышится тяжелее.

 

 

Но как бы там ни было, прошедший марафон дал несколько уроков столичным властям. Премьер-министр Карим Масимов, который также принимал в нем участие, высказался по поводу пробок: "Акимату города и организаторам надо это учитывать. Поручено акиму Исекешеву держать это на личном контроле". В свою очередь, на недочеты в организации спортивного мероприятия отреагировали в столичном акимате. "Организаторы марафона и акимат Астаны заверяют, что впредь при проведении подобных крупных мероприятий будут учитывать все факторы, которые могут негативно сказаться на комфорте жителей и гостей столицы", - говорится в заявлении акимата.

 

Астана

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Просмотрено: 18 раз Просмотров: 18 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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