Председателем Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию (Казкосмос) назначили Еркина Шаймагамбетова. На этом посту он сменил известного космонавта Талгата Мусабаева, назначенного в январе 2016 года советником президента. До этого назначения Еркин Шаймагамбетов занимал должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета.

Шаймагамбетов родился в 1974 году. В 1998 году окончил МАИ - Московский государственный авиационный институт по специальности “Космические летальные аппараты и разгонные блоки”. Трудится с 1995 года. Начинал на Байконуре, в филиале “Восход” при МАИ в качестве старшего лаборанта, инженера второй категории. В 2000-2005 годах был начальником отдела Аэрокосмического комитета Министерства энергетики, индустрии и торговли, возглавлял отдел Аэрокосмического комитета Министерства транспорта и коммуникаций, затем назначен начальником управления космодрома Байконур.

Главой комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию единогласным решением депутатов избран Нуртай Сабильянов. Кандидатуру поддержали все три фракции палаты. Нуртай Сабильянов уже три созыва подряд работает в качестве депутата мажилиса.

Родился в 1962 году в Аягозском районе Семипалатинской области, ныне почетный гражданин Аягозского района ВКО. Обладатель титула “Меценат образования-2008”, национальной общественной премии “Алтын Жљрек” в 2010 году в номинации “За поддержку образования”.

Сильный юрист и экономист.

С октября 1994 года является членом палаты аудиторов Республики Казахстан.

Заместителем акима Актюбинской области назначили Кайрата Бекенова. Его предшественник Гали Искалиев перешел на другую работу.

Кайрату Бекенову 37 лет. Выпускник Казахской государственной академии управления по специальности “Экономист”. Также окончил Академию права и рынка по специальности “Юрист”, Академию госуправления при президенте Республики Казахстан, получив степень магистра государственного и местного управления.

В разные годы работал налоговым инспектором в Алматы, начальником управления департамента привлечения правительственных займов Минфина, главным инспектором отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента.

Был заместителем акима Сарыаркинского района Астаны, акима Кызылорды, акима Северо-Казахстанской области. Подготовил Константин Маскаев