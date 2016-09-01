Константин Кочевников

Недавно появившиеся сообщения о том, что группа задержанных доморощенных экстремистов планировала теракты, в том числе и в российских воинских частях в Казахстане, открылb некоторым казахстанцам глаза на историю и географию своей же страны. Нам звонили и писали с вопросом типа: “А что, на территории Казахстана есть российские воинские части?”. Первыми всполошились ура-патриоты, которые в принципе считают, что в Казахстане не должно быть российских воинских частей, баз и других объектов. Они присутствие России на космодроме Байконур воспринимают весьма болезненно, а тут еще и другие объекты! Есть такие, кто категорически против российского военного присутствия в Казахстане, но считают, что военная база США, “как в Киргизии”, была бы совсем нелишней Чтобы разъяснить ситуацию, прежде всего следовало бы вспомнить, что Казахстан - не только член военного блока ОДКБ, в котором вместе с Россией играет, пожалуй, самую заметную роль. Россия и Казахстан - экономические и стратегические партнеры. Кроме того, Казахстан и ряд других стран бывшего Союза находятся под защитой российской системы ПРО, укрыты ее антиядерным зонтиком.

Что касается сравнительно недавнего времени (а полвека в исторической ретроспективе действительно немного), следует вспомнить, что на территории Казахской ССР размещалось несколько крупнейших военно-испытательных полигонов, включая Семипалатинский ядерный или военный биохимический в Аральске-5, в узких кругах известный как Бархан. В Казахстане были сотни войсковых частей, десятки ЗАТО - закрытых административно-территориальных объектов, городов специального назначения. Практически везде там несли каждодневное боевое дежурство в процессе нешуточной гонки вооружений двух систем планеты.

После распада СССР напряжение этого исторического противостояния несколько спало, холодная война 60-80-х годов, можно сказать, завершилась. Содержать столько военных объектов бывшей советской оборонки стало не по карману ни Казахстану, ни России. Да и количество их оказалось избыточным. Страны-партнеры договорились оставить только самое необходимое. И хоть точное количество знают лишь в узких кругах, можно перечислить самые известные. Известно также, что российские военные объекты на территории Казахстана - одни из самых многочисленных среди всех объектов Министерства обороны России за рубежом. О каком военном объекте в районе Балхаша говорили в КНБ в связи с задержанием группы экстремистов? Прежде всего “подозрение” падает на Отдельный радиотехнический узел в закрытом городке Балхаш-9, где расквартирована российская часть, которая несет боевое дежурство на радиолокационной станции “Днепр”, входящей в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических войск России и ее же охраняет. Станция является одним из компонентных объектов полигона Сары-Шаган.

Сам Сары-Шаган - один из наиболее ранних объектов такого рода. Это первый и единственный на Евразийском континенте полигон для разработки и испытаний противоракетного оружия. В эпоху СССР официально объект называли Государственным научно-исследовательским и испытательным полигоном № 10 Министерства обороны СССР. В то время он занимал площадь 81 200 квадратных километра (в том числе 49 200 квадратных километров на территории Карагандинской области).

В 1990-е годы большую часть объектов полигона вывели из эксплуатации и забросили. В последующие годы эти территории отдали на откуп мародерам, демонтировав только самое ценное и важное.

В 1996 году Россия и Казахстан подписали договор об аренде части территории испытательного полигона Сары-Шаган. В 2016 году ратифицировали российско-казахстанское соглашение, которое установило новые границы полигона, исключив из него некоторые участки.

Административным центром полигона является город (ЗАТО) Приозерск. Закрыт для посещения иностранными гражданами. Остальные также не могут приехать сюда без регистрации или специального пропуска. Часть полигона - инженерно-технические сооружения, радары, локаторы для слежения за ракетами, спутниками и т.д., охраняемые ротой военных.

Другая территория, которую арендует российская оборонка под крупный объект, - полигон Эмба. Он же - город (ЗАТО) в Мугалжарском районе Актюбинской области. Население всего 1,75 тысячи жителей (в 2009 году). Административный и жилой центр 11-го Государственного научно-исследовательского испытательного полигона МО РФ (11-ГНИИП).

В свое время советский, а ныне российский военный полигон войсковой противовоздушной обороны (ПВО Сухопутных войск). Создан в 1960 году для исследовательских работ и испытаний новейших образцов военной техники и вооружения ПВО сухопутных войск, обучения боевому применению техники и вооружения, проведения учебных стрельб частями и соединениями войск ПВО Сухопутных войск.

В Казахстане также располагаются часть полигона Капустин Яр, 20-я отдельная испытательная станция, два измерительных пункта, отдельный полк транспортной авиации Военно-воздушных сил ВС РФ в Костанае.

В рамках Договора о военном сотрудничестве с Россией к 2004 году было подписано более 60 двусторонних документов, охвативших широкий спектр вопросов обеспечения совместной безопасности. Приоритетным для Казахстана является и военно-техническое сотрудничество с РФ, поскольку техника и вооружение казахстанской армии в основном советского и российского производства.

Важным шагом в развитии российско-казахстанского военного сотрудничества можно считать ратификацию парламентом Казахстана межправительственного соглашения о порядке предоставления военных полигонов для проведения боевых стрельб. Соглашение определяет порядок использования с казахстанской стороны полигона Сары-Шаган, с российской - Ачалук, расположенного в Астраханской области. Условия обоих полигонов позволяют отрабатывать самые разнообразные учебные задачи, включая пуски тактических ракет типа “Точка-У” и применение зенитно-ракетных комплексов дальнего действия типа С-200.

Документ закрепляет права и обязанности сторон при организации и проведении боевых стрельб. В частности, условия доставки, предоставления и вывоза вооружений, военной техники и мишеней при организации боевых стрельб, порядок применения вооружения, военной техники и вывоза использованных средств поражения. В соглашении прописаны также порядок возмещения расходов, связанных с обеспечением стрельб, соблюдение мер безопасности, медицинское обслуживание.