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Столичные штучки События

Мадина Меирманова
Добросовестный платит дважды
Хорошо нынче отдохнули парламентарии. Так хорошо, что даже отошли от традиции быстро и без запросов проводить первые пленарные заседания. Мол, пока подумаем, пока письменно оформим просьбы народа к власти. Но не зря в столичных кулуарах нынешнего состава мажилиса побаиваются, называя его “боевым”. Уже на первой пленарке депутаты успели обсудить пару законопроектов и отослали правительству пять весьма актуальных запросов

 

Заголовок пресс-релиза по окончании первой в текущем парламентском году пленарки оказался пафосным и напыщенным: “Мажилис демонстрирует беспрецедентную открытость”. Открытость эта выразилась в двух поправках в регламент работы палаты: в случае прекращения прений слово для выступления от имени фракции политической партии, депутатской группы и депутатского объединения предоставляется “в обязательном порядке”. По мнению авторов пресс-релиза, “внесенные в документ дополнения направлены на усиление роли депутатов и депутатских объединений в законодательной деятельности”. А по сути дает возможность представителям фракций и объединений резюмировать позицию своей группы по итогам дискуссии. Чтобы, видимо, разноголосицы не было и оппоненты поняли суть и ход коллективной мысли.
Первый в нынешнем парламентском году депутатский запрос прозвучал от Меруерт Казбековой. Фракция “Ак жол” вновь “наехала” на Нацбанк, не желающий войти в положение ипотечников.
Казбекова напомнила, что правительству и Нацбанку выделено 130 миллиардов тенге для решения проблем ипотечных заемщиков через программу рефинансирования. Речь идет о тех, кто относится к социально уязвимым слоям населения, получил заем в иностранной валюте и имеет просроченную задолженность.
Но депутатов возмутил странный подход к процессу рефинансирования. Так, заемщикам, имеющим кредит в валюте и просрочку по платежам свыше 90 дней, рефинансирование проводится по курсу 18 августа 2015 года (додевальвационному), а к остальным применяется текущий курс. То есть добросовестным плательщикам сумма кредита в тенге увеличивается в два раза. И получается, что “вместо сокращения проблемных кредитов их число может увеличиться за счет перехода в эту категорию добросовестных заемщиков”.
“Считаем что данная норма только... стимулирует несвоевременное погашение кредитов, а добросовестных заемщиков, в том числе относящихся к социально уязвимым слоям населения, стремящихся вовремя погашать ипотечные займы, несправедливо ущемляет”.
К слову, председатель ОФ “Национальный фонд развития финансовых услуг” Андрей Ли недавно собщил, что программу рефинансирования ипотечников хотят продлить до 2017 года. Причина - не успевают осваивать деньги. До конца года осталось три месяца и непотраченных 48 миллиардов тенге.
Раздав голоса и запросы, парламентарии покинули зал пленарных заседаний. Одни сразу ринулись к выходу из здания, другие, пожав плечами, расползлись по кабинетам: сейчас в мажилисе обсуждается немало законопроектов, которые необходимо почитать и поправить.

 

Астана

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Просмотрено: 8 раз Просмотров: 8 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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