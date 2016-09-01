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Война объединяет События

Мадина Меирманова
Парламентский год начался у мажилисменов с ветеранов. Они одобрили уточнение в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и ветеранов ВОВ и боевых действий. Впрочем, без сомнений и вопросов все же не обошлось

 

Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий подписали еще в 1994 году. Но с этого времени в государствах-участниках поменялись сами условия предоставления таких льгот. У кого-то льготы натуральные, где-то, как, например, в Казахстане, Армении, Таджикистане и России, они частично или полностью заменены на денежные выплаты.
Кроме того, участницы соглашения договорились включить в перечень лиц, на которых распространяется действие соглашения, и граждан, которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации незаконных бандформирований на территории Украинской, Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР в 1944-51 годах. В Казахстане проживают 29 граждан, которые относятся к данной категории. Все они получают специальное госпособие как участники войны и пользуются предусмотренными для них социальными гарантиями. Но при пересечении границы эти льготы могут быть им недоступны.
По словам министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, по отдельным вопросам соглашения подписали отдельные договоры между странами, “что в результате стало вызывать противоречия и тормозить ход сотрудничества”: “Например, норма о праве временно пребывающих на территорию государств СНГ ветеранов на получение 50-процентной скидки на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении противоречит статье 2 соглашения об оказании медпомощи гражданам, государств - участников СНГ от 1997 года”.
В общем, соглашение требует актуализации, что и было сделано в специальном протоколе.
Это позволит государствам СНГ предоставлять льготы, гарантии в натуральном виде, исходя из перечня льгот и гарантий, указанного в соглашении или в виде денежных выплат в соответствии с национальным законодательством государств. “В Казахстане ветераны, подпадающие под действие соглашения, в том числе постоянно проживающие иностранцы и лица без гражданства, взамен натуральных льгот вправе получить специальное госпособие”, - сообщила Дуйсенова. Уточняются и гарантии тем ветеранам, которые временно пребывают на территории соседних государств: они имеют право бесплатно получать скорую медпомощь в медорганизациях в соответствии с законодательством государства пребывания при заболеваниях, несчастных случаях, травмах и отравлениях, имеют право на внеочередное обслуживание предприятиями и организациями службы быта, торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, учреждениями связи, культурно-просветительскими учреждениями и т.д.
Мажилисмен Канат Мусин выразил некоторое сомнение. Дело в том, что в соглашении, действовавшем до нового протокола, предусматривалось, что страны-участницы не будут устанавливать на территории своих государств объем льгот и гарантий ниже, чем в соглашении. Но в протоколе такой обязанности государств уже нет - объем льгот определяется законодательством. “Означает ли это, что гражданам Казахстана, постоянно проживающим на территории другого государства, льготы и гарантии могут быть установлены в объеме меньше, нежели это предусмотрено соглашением? Не будет ли это ущемлением прав наших граждан?”. Министр заверила, что новые изменения направлены напротив - на обеспечение равных льгот. Мол, раньше могли быть перекосы (в том числе и в связи с заменой натуральных льгот денежными), теперь же все будет равноценно.
Депутат Абай Тасбулатов поднял цену вопроса: сколько сейчас стоят бюджету льготы и хватит ли у нас денег, если в Казахстан приедут льготники из других стран.
Министр пообещала, что денег хватит. И сообщила, что в Казахстане на сегодняшний день получают государственное пособие (различных видов) миллион 397 тысяч человек. Из них подпадающих под действие Соглашения - 222 тысячи: начиная от участников ВОВ и заканчивая тружениками тыла. В текущем году на льготы выделено 103 миллиарда тенге, из которых 24 уходит ветеранам.
Депутаты подняли еще один вопрос: что делать, если для лечения нужны лекарственные препараты, которые не входят в перечень бесплатно выделяемых? Ветеранам покупать дорогостоящие лекарства и протезы не по карману. Министр сообщила, что решение о том, кому и сколько выдавать дорогостоящих лекарств в Казахстане, решает специальная комиссия. Рассматривает ли она нужды ветеранов, министр не сообщила, равно как и то, как долго такие заявки могут “висеть”. Но гражданам других стран, судя по всему, придется ограничиться определенным списком бесплатной медпомощи.
Депутаты единогласно поддержали протокол к соглашению. Дело осталось за сенатом. К слову, сейчас подобные процедуры проходят в парламентах всех государств СНГ. И сразу после всеобщей ратификации обновленное соглашение начнет действие.

 

Астана

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Просмотрено: 2 раз Просмотров: 2 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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