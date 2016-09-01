В Казахстане произошли масштабные кадровые перестановки. Имангали Тасмагамбетов назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан. Ранее он занимал должность министра обороны.

Аскар Мырзахметов назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

Сакен Жасузаков стал новым министром обороны Республики Казахстан. До этого назначения он занимал пост первого заместителя министра обороны - начальника генерального штаба Вооруженных сил.

Берик Имашев назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. До этого он занимал пост министра юстиции.

Новым министром юстиции стал Марат Бекетаев. Ранее он работал на должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Владимир Жумаканов назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности Республики Казахстан. До назначения он занимал пост председателя Комитета национальной безопасности.

Также стало известно, что Нурлан Ермекбаев возглавил Министерство по делам религий и гражданского общества. Ранее он занимал пост помощника президента - секретаря Совета безопасности РК.

Дарига Назарбаева назначена депутатом сената парламента Республики Казахстан.

Талгат Донаков назначен заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан. Ранее он являлся министром по делам государственной службы. Это ведомство было реорганизовано 13 сентября 2016 года.

Кайрат Кожамжаров назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Ранее он занимал пост председателя Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы.

Кроме того, главой государства подписан Указ “О составе Правительства Республики Казахстан”. Согласно тексту документа Ерлан Идрисов теперь является министром иностранных дел Республики Казахстан, Калмуханбет Касымов - министром внутренних дел Республики Казахстан, Даурен Абаев - министром информации и коммуникаций Республики Казахстан, Ерлан Сагадиев - министром образования и науки Республики Казахстан, Тамара Дуйсенова - министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, Женис Касымбек - министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Бахыт Султанов - министром финансов Республики Казахстан, Арыстанбек Мухамедиулы - министром культуры и спорта Республики Казахстан, Куандык Бишимбаев - министром национальной экономики Республики Казахстан, Канат Бозумбаев - министром энергетики Республики Казахстан. Подготовил Алан Байтенов