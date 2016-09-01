Мадина Меирманова

Кабмин второй раз в этом году вносит корректировки в бюджет текущего года. Судя по заявлениям властей, антикризисные “финансовые инъекции” помогли стабилизировать ситуацию. И даже позволяют теперь несколько срезать деньги на антикризисные траты. Впрочем, судя по цифрам, пока Казахстану вновь помогли цены на нефть Вчера, объезжая с рабочей поездкой Акмолинскую область, Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что со следующего года Казахстан начнет выходить из кризиса. “С 2020 года, даст бог, очень будет у нас хорошо. Во-первых, цены не будут такими низкими, как сейчас, во-вторых, мы сейчас вводим новые объекты по индустриализации, по всем делам, аграрный комплекс поднимается. То есть будет лучше”, - заявил президент.

Судя по ситуации с бюджетом, лучше уже сейчас. На прошлой неделе на расширенном заседании правительства Назарбаев сообщил, что корреляция курса тенге и относительно спокойное поведение цен на наши основные экспортные товары позволяют даже сократить количество денег, выделявшихся из Нацфонда как на антикризис, так и на текущие расходы: на 54,6 миллиарда уменьшить целевой трансферт из Нацфонда (на программу “Нурлы жол”) и на 400 миллиардов срезать гарантированный трансферт (тот, что выделяется ежегодно на покрытие бюджетных нужд на инвестиционное развитие).

Впрочем, кроме сокращения в новом уточнении бюджета произошло крупное перераспределение “излишних доходов”. То есть тех, что не смогли спрогнозировать в феврале, и которые образовались вследствие изменений в мировой экономике в целом. Поэтому отечественным экономистам от государства пришлось менять макроэкономические показатели, ожидаемые в 2016 году, в целом. Так, уточненный прогноз цены на нефть составляет 35 долларов против февральских 30 долларов за баррель. Индекс изменения цен на металлы к уровню 2015 года снижен с 15 процентов до 12,7.

А вот среднегодовой курс доллара США сохранен на уровне 360 тенге за доллар. При этом ожидаемый объем добычи нефти увеличен с 74 миллионов тонн до 75,5 миллиона в связи с ожидаемым запуском “Кашагана” (полмиллиона тонн) в конце сентября текущего года (с выходом на коммерческую добычу в ноябре). Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев сообщил, что также причиной роста добычи является “повышение среднегодовой цены на нефть”.

Однако эти показатели никак не отразятся на ожидаемом росте ВВП - прогноз оставили на уровне 0,5 процента. “Рост объема валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году ожидается на уровне 3,6 процента. Промышленность снизится на 1,7 процента в 2016 году за счет сокращения производства в горнодобывающей промышленности на 3,4 процента. Прогнозируется снижение в торговле на 3,5 процента, при этом услуги транспорта и складирования вырастут на 4 процента”, - сообщил Бишимбаев. При этом прогноз по экспорту увеличен на 3,2 миллиарда долларов - до 35,3 миллиарда, а импорт - на 4,6 миллиарда, до 26,7 миллиарда долларов.

При этом уточненный бюджет направлен на реализацию второго пакета мер Антикризисного плана правительства и Национального банка на 2016-2018 годы, который должен стимулировать и рост экономики, и повышение занятости населения. Финансировать его будут за счет дополнительных средств, изысканных в доходной части бюджета за счет уточнения макропрогноза и роста динамики налоговых поступлений - сумма таких уточнений превысила 800 миллиардов тенге.

Поскольку доходов оказалось больше запланированного, правительство смогло выполнить поручения президента по сокращению расходов Нацфонда и сократить ненефтяной дефицит на процент к ВВП.

Итак, 800 миллиардов тенге образовались, по словам министра финансов Бахыта Султанова, за счет роста экспорта и импорта и валовой добавленной стоимости ненефтяного сектора на 2,5 процента, а также повышение ставки ЭТП на нефть с 20 до 35 долларов за тонну. “Кроме того, в уточненном прогнозе доходов отражены фактические разовые поступления в общем объеме 190 миллиардов тенге”, - сообщил Султанов.

Образовавшиеся излишки (а после всех “обрезаний” их остается лишь 379,9 миллиарда) будут распределены по ряду направлений.

Первое - обеспечение продуктивной занятости и стимулирование антикризисного роста - 283,4 миллиарда. Из них 97,3 миллиарда будут пущены на поддержку АПК, 111,9 миллиарда - на проекты инновационно-индустриального развития и 74,2 миллиарда - на развитие транспортной инфраструктуры.

Крупные международные мероприятия, проведение которых запланировано на следующий год (ЭКСПО и Универсиада), будут стоить бюджету дополнительно 76,7 миллиарда тенге.

Оставшиеся 72,2 миллиарда отправятся правоохранителям на обеспечение безопасности страны и граждан. То есть дополнительное финансирование получат МВД, КНБ и армия.

Самый интересный пункт прогнозов - инфляция.

Министр экономики заверил, что этот показатель не выйдет за пределы коридора 6-8 процентов. Однако глава Нацбанка не был столь категоричен, сообщив, что если правительство не примет меры по контролю за ценами, коридор может быть превышен. И посоветовал “принять меры”.

Уже сегодня в мажилисе состоится презентация законопроекта. Ожидается, что депутаты рассмотрят документ ускоренными темпами и уже к концу сентября он будет подписан президентом. Чтобы в четвертый квартал Казахстан вошел с уточненным бюджетом на текущий год. Фото Радмир Фахрутдинов Астана