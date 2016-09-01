|
Распоряжением главы государства на должность первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан назначен генерал-майор Мурат Майкеев. Ранее он был главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил республики.
Мурату Жалеловичу Майкееву 9 ноября исполнится 57 лет. Уроженец Актюбинска. В 1980 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, а в 1994 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе.
Прошел путь от командира мотострелкового взвода мотострелкового полка до командира мотострелковой дивизии. Возглавлял департамент воспитательной и социально-правовой работы Минобороны. С 2003 по 2009 год командовал Аэромобильными войсками. Затем занимал должности заместителя председателя комитета начальников штабов и главнокомандующего Сухопутными войсками.
Подготовил Константин Маскаев