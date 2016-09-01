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Расчет светлого будущего События

Мадина Меирманова
Несмотря на то, что в ближайшие три года экономисты ожидают улучшение общемировой экономической ситуации, правительство РК подходит к прогнозам на бюджетное развитие страны весьма пессимистично. В проекте бюджета на ближайшую трехлетку нефть заложена по цене 35 долларов, а тенге - по 360 за доллар

 

Экономисты всего мира сегодня с большой осторожностью делают прогнозы относительно перспектив развития мировой экономики и отдельно взятых отраслей и стран. В последнее время очень часто их предсказания оказываются ошибочными на фоне происходящих политических и природных катаклизмов. Так, например, перспектива стоимости нефти на следующий год дается в коридоре от 41 до 61 доллара за баррель. При этом некоторые аналитики осторожно замечают, что скачки цены могут достигать как 75 долларов, так и откатываться до 25-30.
Казахстанские прогнозисты, по традиции, предпочитают опираться на скептические прогнозы, действуя по принципу: лучше потом перераспределить излишки, чем проводить секвестрирование расходов. Потому-то в начале этого года они опустили стоимость барреля до 30 долларов, а недавно решили скорректировать прогноз до 35 долларов за баррель (хотя на рынке цена последнюю пару месяцев не опускалась ниже 42 долларов). В течение ближайших трех лет Казахстан будет жить по сценарию, в котором стоимость черного золота определена на уровне 35 долларов.

 

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Прогнозы осторожны, но оптимистичны

 

 

Интересно, что, планируя бюджет на три года, правительство фактически разрабатывает пятилетку. Все прогнозы даются с ориентировкой на 21-й год. Так, по словам министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, к 2021 году тенге укрепится до 340 за доллар, а нефть подорожает до 45. При этом цены на металлы к 2021 году покажут рост на 11 процентов по сравнению с уровнем текущего года.
В текущем году ВВП вырастет, как ожидается, на полпроцента. Но уже на следующий год власти ожидают рост почти в четыре раза - до 1,9 процента. В дальнейшем рост только продолжится, и в 2021 году составит уже 3,1 процента. Учитывая столь осторожные прогнозы, создается впечатление, что власти пытаются исключить из расчетов ВВП нефтяную (да и, в принципе, сырьевую) составляющую, рассчитывая раскачать экономику исключительно несырьевым сектором. Ведь уровень добычи нефти в ближайшие годы (после запуска Кашагана) должен существенно вырасти: с 75,5 миллиона тонн сегодняшних до 79,5 миллиона тонн в 2017 году и 86,5 миллиона в 2021-м.
Всего пару лет назад Казахстан праздновал вхождение в число стран со средним уровнем дохода населения. Тогда ВВП на одного гражданина превысило 13 тысяч долларов. Но произошедшие девальвации нацвалюты обесценили этот показатель и значительно отбросили нас назад в таблице “средних стран”. В будущем году ВВП на душу населения планируют вытянуть до 7,5 тысячи долларов, а к 2021 году - до 10 тысяч. В общем, пока Казахстан думал, как справиться с ловушкой среднего дохода, экономика сама все расставила по своим местам.
Рост промышленности в ближайшее время продолжится со среднегодовыми темпами на уровне 2,1 процента (причем скорость роста будет одинаковой как в обрабатывающей, так и в горнорудной промышленности). А вот сельское хозяйство будет как обычно демонстрировать свою повышенную перспективность - по три процента в год. Большие надежды и на строительство - там темпы роста 3,6 процента.
Инфляция в ближайшие три года должна держаться в коридоре 6-8 процентов, с последующим снижением до 3-4.
Что касается собственно бюджета, то правительство планирует увеличить расходную часть на 3,3 процента. Это связано, как сказал Бишимбаев, “с прогнозируемым ростом налоговых поступлений на 7,7 процента, в основном за счет увеличения поступлений КПН и НДС”. Всего же доходы составят 4,338 триллиона тенге в следующем году, а размер гарантированного трансферта из национального фонда на три года определен в размере 28 880 миллиардов тенге. (Из расчета восемь миллиардов долларов при курсе 360 тенге за доллар.)
На “Нурлы жол” из того же Нацфонда выделят еще деньги - 441,6 миллиарда, что, впрочем, на 278,4 миллиарда меньше, чем планировалось ранее. Оставшаяся сумма будет “зарезервирована” на случай всяких непредвиденных экономических катаклизмов.
Расходы республиканского бюджета в 2017 году запланированы на уровне 8564,4 миллиарда тенге, или 17,7 процента к ВВП.
Проект бюджета на следующий год вновь называют социальным - расходы на социальную сферу составят 3567,3 миллиарда тенге, или более 40 процентов всех расходов.
По словам министра финансов Бахыта Султанова, основная доля социальных расходов приходится на финансирование социального обеспечения и оказание социальной помощи гражданам страны. “В планируемом периоде на данное направление предлагается направить 7291,4 миллиарда тенге, из них в 2017 году - 2082,1 миллиарда тенге с ростом к текущему году на 54,5 миллиарда тенге, или 2,6 процента”, - сообщил Султанов. Он уточнил, что рост расходов в 2017 году связан с ростом численности получателей пенсионных и социальных выплат на 330 тысяч человек по сравнению с 2016 годом и индексацией размеров пенсий с опережением уровня инфляции на 2 процента, базовой пенсионной выплаты и пособий - пропорционально уровню инфляции.
В следующем году будет изменена структура прожиточного минимума (ПМ) “путем увеличения фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги с 40 до 45 процентов”. В результате величина ПМ повысится на 15,6 процента и в абсолютном выражении составит 28 284 тенге.
Соответственно, на этот же процент уже в 2018 году будут повышены госпособия, изменится и базовая пенсия, размер которой с 2018 года составит 14 142 тенге.
С середины 2018 года также будет внедрена система назначения базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в пенсионной системе: при стаже 10 лет и менее или если стаж вовсе отсутствует размер базовой пенсии будет равен половине ПМ. За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на два процента, а при 35 и более лет размер базовой пенсии составит 100 процентов от ПМ. “В результате средний размер базовой пенсии к 2018 году вырастет на 92 процента”, - доложил министр.
Парламентарии возмутились было, что правительство включает в прожиточный минимум слишком мало нужного для жизни. Например, не включает затраты на коммунальные услуги, не говоря уже о других “благах цивилизации”. Мажилисмен Мухтар Тиникеев, критикуя практику подсчета величины прожиточного минимума, и вовсе заметил, что исходя из размера ПМ формируется и размер минимальной заработной платы, и размер минимальной пенсии: 22 859 тенге и 25 824 тенге соответственно. “У нас штраф за нарушения ПДД 20 тысяч, - возмущался депутат. - Получается, штраф заплатил - и живи на оставшиеся 3-4 тысячи тенге”.
Впрочем, пока на это ответ депутат не получил.
Впереди еще много заседаний рабочей группы. В нее, кстати, кроме депутатов и членов правительства войдут еще общественные деятели и представители внепарламентских партий. Политика “открытых дверей” мажилиса привлекает все больше и больше желающих участвовать при обсуждении важных для страны законопроектов.
Так, с рекомендациями во время презентации проектов бюджета и гарантированного трансферта на ближайшие три года выступила известный экономист (до недавнего времени внештатный советник премьер-министра) председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков РК Жаннат Ертлесова.
Она рекомендовала правительству и депутатам рассматривать (если не сейчас, но впредь) проекты бюджетов одновременно с государственными программами, чтобы понять, на что деньги идут. А заодно оценивать, как влияют эти госпрограммы на бюджет.
“Хотелось бы видеть, что вы, - сказала она, обращаясь к членам правительства, - за три года финансировали, и каких результатов достигли”. Чтобы парламентарии могли лучше оценивать правильность расчетов субвенций и изъятий, Ертлесова предложила представлять в парламент бюджеты регионов. “Хотелось бы видеть весь государственный бюджет”, - заметила она.
Идеи ее подержала и председатель комитета по финансам и бюджета Гульжан Карагусова, заметив, что президент приказал “принимать те решения, по которым есть анализ и стратегический расчет выгоды от этого решения”.
Какое решение примут депутаты, станет понятно через пару месяцев - законопроект о бюджете должен покинуть стены парламента до декабря.

 

Астана

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Просмотрено: 29 раз Просмотров: 29 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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