Азамат Горожанин

Основной и самой важной договоренностью между Казахстаном и Китайской Народной Республикой на саммите G20 назвали программу переноса производственных мощностей. Речь идет о 51 проекте на сумму, превышающую 26 миллиардов долларов. Это проекты в химической промышленности, горно-металлургическом секторе, машиностроении, инфраструктуре, энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, нефтепереработке, производстве стройматериалов и в информационных технологиях. Два проекта, к слову, уже запущены: модернизируют установки по производству порошкового полипропилена и на заводе “Агромашхолдинг” в Костанае собирают легковые автомобили компании Geely Заинтригованность в этой сделке Китая - в подписании Киотского протокола и необходимости следовать его положениям. Собственно, без участия в данном протоколе произведенные в Китае товары в границах Китая бы и оставались. Но, учитывая масштабы промышленного бума, это делать все труднее и труднее: Китай сегодня - лидер по производству парниковых газов. И приобретенных им в рамках протокола ежегодных карбоновых квот явно недостаточно. А сократить выбросы Пекин в ближайшей перспективе не в состоянии. Кроме того, не секрет, что путь к сокращению выбросов лежит в плоскости сокращения производства и глубокой модернизации. Первое - маловероятно, поскольку спрос сохраняется, пока растет население планеты. Второе - слишком затратно и ведет к еще большему сокращению рентабельности. На оба этих шага промышленники идут с большой неохотой, если и идут. Один из выходов - северо-западный сосед Китая в лице Казахстана: партнер по нескольким проектам. Да к тому же нацеленный на индустриальное развитие. К слову, в Казахстане квотирование выбросов приостановили до 2018 года. А пока готовят законодательство, чтобы изменить сам принцип расчета квот. Прежде их выдавали, опираясь на отчеты природопользователей. Теперь будут считать по усредненным коэффициентам выбросов предприятий. Предприятие же сможет накапливать нереализованные квоты и перебрасывать их на следующие годы.

В общем, заинтересованность Китая понятна и объяснима. В частности, в Казахстане китайские предприятия смогут удешевить производство, в том числе за счет низкой (после девальвации) стоимости труда. Квалифицированного, заметим, труда! Осталось объяснить гражданам, какую выгоду получит от этого Казахстан. И не пострадает ли экология.

Мы не случайно задались вопросами об экологической нагрузке, поскольку ее рост можно считать неизбежным при любом построении индустриального будущего - с Китаем, Россией, другим партнером или без таковых. Просто с индустриально развитым партнером этот процесс будет идти гораздо быстрее. И если мы отказываемся от статуса “пасторальной” страны, где преимущественно выращивают сельхозпродукцию, а по зеленым лужайкам гоняют отары, стада и табуны, и выбираем именно промышленную революцию, то нужно знать, так сказать, стоимость риска. И на какие затраты, прежде чем весь это комплекс начнет приносить прибыль, нужно решиться уже в ближайшем будущем.

Пока об этом крайне мало информации, еще меньше конкретики. Что это за 51 предприятие? Где они будут расположены и какую продукцию станут выпускать?

По информации Министерства по инвестициям и развитию, в рамках визита президента Казахстана в КНР состоялся круглый стол с участием тогда еще первого заместителя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева и главы Министерства по инвестициям и развитию Жениса Касымбека с китайскими компаниями, заинтересованными в реализации проектов в Казахстане. Были подписаны документы на два миллиарда долларов между ТОО “Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.” и Государственным банком развития Китая. Названное предприятие несколько лет назад было создано для строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области и последующей его эксплуатации, включая производство и продажу продуктов газопереработки и нефтехимии. Речь о полипропилене, которого планируют производить 500 тысяч тонн в год. Это сегодня едва ли не основной материал, который так широко применяется в машиностроении, медицине, электротехнике, при производстве упаковочных материалов, тары, волокон, труб для горячего водоснабжения, оргтехники и бытовой электроники, товаров народного потребления, садовой и офисной мебели и другого.

Меморандум о взаимопонимании также подписали национальная палата предпринимателей “Атамекен” и компания Zhejiang JUMORE E-CommerceCo, Ltd, занимающаяся трансграничной электронной торговлей в формате “B to B”. Попутно компания обеспечивает логистическое обслуживание в отраслях химической промышленности, цветной металлургии и литье стали, добыче полезных ископаемых, энергетике, сельском хозяйстве.

Из более раннего известно, что еще в декабре 2014 года после встречи с премьер-министром КНР президент рассказал, что “договорились о создании в Казахстане пары десятков, а может, и больше” новых перерабатывающих предприятий. В частности, речь шла о возможном расширении производства алюминия в Павлодаре, строительстве нового металлургического завода в Рудном или Костанае по производству качественной стали. Что касается второй очереди алюминиевого завода, то ее появление могло бы в два раза поднять производство алюминия - с 250 до 500 тысяч тонн в год.

Говорил тогда Назарбаев и о том, что “надо постараться построить в стране новый медеплавильный завод с полным циклом выпуска кабельной продукции”. А также: “Наверное, все равно нам надо строить новый нефтеперерабатывающий завод, чтобы не клянчить, не ходить, имея собственную нефть, у кого-то выпрашивать нефтепродукты. Лучше продавать нефтепродукты, да? Наверное, нам надо построить несколько крупнейших предприятий в нефтегазовой отрасли. Они дорогие, 6-8 миллиардов долларов стоят, но это выдает всю линейку химической продукции - от газа до лекарств, одежды, полиэтилена, пропилена”.

Чтобы представить и осмыслить промышленный потенциал проекта, было бы действительно крайне полезно ввести граждан в курс дела. Мы обратились с запросами в профильные министерства и постараемся этот список получить.