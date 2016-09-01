Мадина Меирманова

Экономисты не теряют оптимизма, что скоро казахстанцы будут жить хорошо. Если, конечно, мировые финансы не подпортят нам статистику и не скорректируют надежды на будущее. Впрочем, пока на достижение “светлых индикаторов” в Казахстане хватает финансов В понедельник в мажилисе состоялся первый в этой сессии правительственный час. Ответ перед депутатами держал министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, рассказавший о текущей экономической ситуации, реализации Госпрограммы “Нурлы жол” и последних поручений президента. Судя по настроению министра, в экономике страны наметился перелом в положительную сторону. И итоги восьми месяцев, закончившиеся ростом ВВП в 0,3 процента, дают надежду на достижение планов по росту до конца года в полпроцента. Впрочем, как отметил сам Бишимбаев, в нынешнем году “динамика роста экономики нестабильная”.

“Реализация оптимистического сценария развития экономики зависит от многих факторов. В прогнозе на 2017-2021 годы мы решили быть более консервативными, чтобы сегодня точнее спланировать объемы налоговых поступлений и более точно планировать вопросы расходной части бюджета с тем, чтобы не формировать завышенных ожиданий”, - сообщил Бишимбаев.

Впрочем, консервативность не повод для отсутствия оптимизма. И потому-то в правительстве на “Нурлы жол” возлагают едва ли не ключевые надежды на стимулирование экономической активности.

Еще три вектора - три новые программы (которые, судя по поручениям президента, станут этакими аккумуляторами всех действующих программ): программа развития АПК “со своим отдельным финансированием, введением в оборот 600 тысяч орошаемых земель дополнительно, которая даст большой прирост, если это будет выполнено”. (Последняя фраза - ключевая в словах министра.) Вторая программа - “Нурлы жер”, “которая также станет дополнительным стимулом (к программе) “Нурлы жол”. Я уже говорил о возможной эффективности этой программы, когда на один тенге государственных инвестиций в инфраструктуру, особенно в жилищную инфраструктуру, можно привлечь до 16 тенге частных инвестиций”. И третья - развитие частной инициативы, приватизации и восстановления банковского кредитования.

“По нашим расчетам, в случае реализации всех этих мероприятий мы выйдем на оптимистический сценарий, ну при том, что мировая конъюнктура тоже будет благоприятно складываться”, - вновь оглянулся на мир Бишимбаев.

К слову, до кризисов последних лет у нас все было более чем оптимистично. И вчерашний даже самый пессимистичный сценарий сегодня рассматривался бы как вершина оптимизма экономических прогнозистов. В общем, нельзя надеяться на мировую конъюнктуру - ненадежная она.

Вот, например, программа “Доступное жилье”. Сколько лет идет, а никак завершиться не может - только обрастает новыми проблемами да затратами. В итоге в стране время от времени появляются случаи то падения домов по госпрограмме, то трескания... То скандалы с покупкой десятка квартир чиновниками, уже обеспеченными жильем, то случаи мздоимства при распределении жилья.

К этому добавлялась еще одна проблема: власти так увлеклись строительством многоэтажек, что забыли про конституционное право граждан на 10 соток. Не хватало на них финансов - коммуникации подводить да дороги строить. Пока президент не объединил “Доступное жилье” и ИЖС в одну программу “Нурлы жер”.

По словам Бишимбаева, финансирование в программе будет перенесено с прямого за счет госсредств на “стимулирование частных инициатив”: будут стимулировать граждан брать ипотеку и финансы для строительства кредитного жилья для вкладчиков АО “ЖССБК”, создадут региональный фонд арендного жилья для наиболее уязвимых слоев населения. Но главное - стимулировать самих строить свои частные дома. То есть переориентирует часть средств с программы “Доступное жилье” на строительство коммуникаций для ИЖС-районов. Как сообщил министр, в ближайшие два года будет введено более 100 тысяч участков под ИЖС.

Такая практика позволит “разгрузить бюджет”. На строительство инфраструктуры в районах ИЖС в 2015-2016 годах выделено 151,8 миллиарда тенге. “В 2016-2017 годах по итогам этой работы будет обеспечена дополнительно почти 101 тысяча новых участков под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченное всей необходимой инженерной инфраструктурой. Инфраструктура будет подведена к уже выданным 57,4 тысячи земельных участков и дополнительно даст новых 43,5 тысячи участков. В 2017 году для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой планируется направить 84 миллиарда тенге”, - заявил Бишимбаев.

Впрочем, для полной разгрузки, то есть перевода схемы ЖКХ на самоокупаемость, требуется дать людям кредиты на строительство или ипотеку. Желательно недорогие, чтобы заинтересованность в заемных средствах была высокая (отсюда и стимулирование банковского кредитования).

Надежда на ресурсы Нацфонда и кредиты международных финансовых организаций. Но, чтобы удешевить средства для конечных заемщиков, необходимо уменьшить инфляцию и обесценение национальной валюты: средства заимствуются в иностранной валюте - чем дороже будет стоить тенге, тем выгоднее отдавать кредиты.

“Сфера ЖКХ потенциально может быть окупаема, - заявил Бишимбаев. - Для того, чтобы она была окупаема и тарифной нагрузки как таковой не было большой на население, на начальных этапах сегодня 50 процентов расходов мы субсидируем из РБ. То, что получилась процентная ставка на уровне 10-13 процентов, - это, конечно, отражает сегодняшний уровень очень высоких процентных ставок. Но уже начиная с 2017 года мы ожидаем, что благодаря совместным проектам с международными финансовыми организациями ставки упадут с 10-13 процентов. А если нам удастся снизить инфляцию до 3-4 процентов начиная с 2018 года, то, соответственно, нагрузка еще более значительно упадет”.

В общем, если с 2017 года международные финансовые организации будут давать Казахстану и его банкам кредиты по более дешевым ставкам и если инфляция в стране снизится до 3-4 процентов, то казахстанцы смогут брать кредиты на ИЖС и ипотеку по ставкам 7-8 процентов. Если опять катаклизм (который дипломатично называют мировой конъюнктурой) не грянет и не спутает все оптимистичные планы. Астана