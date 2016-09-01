ХЛЕБНЫЙ АВОСЬ

НЕВОСТРЕБОВАННОЕ ЗЕРНО КАЗАХСТАНА
Подробнее >>>
НЕРУКОПОЖАТИЕ

СКАНДАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ В АКТОБЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Оптимистический сценарий События

Мадина Меирманова
Экономисты не теряют оптимизма, что скоро казахстанцы будут жить хорошо. Если, конечно, мировые финансы не подпортят нам статистику и не скорректируют надежды на будущее. Впрочем, пока на достижение “светлых индикаторов” в Казахстане хватает финансов

 

В понедельник в мажилисе состоялся первый в этой сессии правительственный час. Ответ перед депутатами держал министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, рассказавший о текущей экономической ситуации, реализации Госпрограммы “Нурлы жол” и последних поручений президента. Судя по настроению министра, в экономике страны наметился перелом в положительную сторону. И итоги восьми месяцев, закончившиеся ростом ВВП в 0,3 процента, дают надежду на достижение планов по росту до конца года в полпроцента. Впрочем, как отметил сам Бишимбаев, в нынешнем году “динамика роста экономики нестабильная”.
“Реализация оптимистического сценария развития экономики зависит от многих факторов. В прогнозе на 2017-2021 годы мы решили быть более консервативными, чтобы сегодня точнее спланировать объемы налоговых поступлений и более точно планировать вопросы расходной части бюджета с тем, чтобы не формировать завышенных ожиданий”, - сообщил Бишимбаев.
Впрочем, консервативность не повод для отсутствия оптимизма. И потому-то в правительстве на “Нурлы жол” возлагают едва ли не ключевые надежды на стимулирование экономической активности.
Еще три вектора - три новые программы (которые, судя по поручениям президента, станут этакими аккумуляторами всех действующих программ): программа развития АПК “со своим отдельным финансированием, введением в оборот 600 тысяч орошаемых земель дополнительно, которая даст большой прирост, если это будет выполнено”. (Последняя фраза - ключевая в словах министра.) Вторая программа - “Нурлы жер”, “которая также станет дополнительным стимулом (к программе) “Нурлы жол”. Я уже говорил о возможной эффективности этой программы, когда на один тенге государственных инвестиций в инфраструктуру, особенно в жилищную инфраструктуру, можно привлечь до 16 тенге частных инвестиций”. И третья - развитие частной инициативы, приватизации и восстановления банковского кредитования.
“По нашим расчетам, в случае реализации всех этих мероприятий мы выйдем на оптимистический сценарий, ну при том, что мировая конъюнктура тоже будет благоприятно складываться”, - вновь оглянулся на мир Бишимбаев.
К слову, до кризисов последних лет у нас все было более чем оптимистично. И вчерашний даже самый пессимистичный сценарий сегодня рассматривался бы как вершина оптимизма экономических прогнозистов. В общем, нельзя надеяться на мировую конъюнктуру - ненадежная она.
Вот, например, программа “Доступное жилье”. Сколько лет идет, а никак завершиться не может - только обрастает новыми проблемами да затратами. В итоге в стране время от времени появляются случаи то падения домов по госпрограмме, то трескания... То скандалы с покупкой десятка квартир чиновниками, уже обеспеченными жильем, то случаи мздоимства при распределении жилья.
К этому добавлялась еще одна проблема: власти так увлеклись строительством многоэтажек, что забыли про конституционное право граждан на 10 соток. Не хватало на них финансов - коммуникации подводить да дороги строить. Пока президент не объединил “Доступное жилье” и ИЖС в одну программу “Нурлы жер”.
По словам Бишимбаева, финансирование в программе будет перенесено с прямого за счет госсредств на “стимулирование частных инициатив”: будут стимулировать граждан брать ипотеку и финансы для строительства кредитного жилья для вкладчиков АО “ЖССБК”, создадут региональный фонд арендного жилья для наиболее уязвимых слоев населения. Но главное - стимулировать самих строить свои частные дома. То есть переориентирует часть средств с программы “Доступное жилье” на строительство коммуникаций для ИЖС-районов. Как сообщил министр, в ближайшие два года будет введено более 100 тысяч участков под ИЖС.
Такая практика позволит “разгрузить бюджет”. На строительство инфраструктуры в районах ИЖС в 2015-2016 годах выделено 151,8 миллиарда тенге. “В 2016-2017 годах по итогам этой работы будет обеспечена дополнительно почти 101 тысяча новых участков под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченное всей необходимой инженерной инфраструктурой. Инфраструктура будет подведена к уже выданным 57,4 тысячи земельных участков и дополнительно даст новых 43,5 тысячи участков. В 2017 году для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой планируется направить 84 миллиарда тенге”, - заявил Бишимбаев.
Впрочем, для полной разгрузки, то есть перевода схемы ЖКХ на самоокупаемость, требуется дать людям кредиты на строительство или ипотеку. Желательно недорогие, чтобы заинтересованность в заемных средствах была высокая (отсюда и стимулирование банковского кредитования).
Надежда на ресурсы Нацфонда и кредиты международных финансовых организаций. Но, чтобы удешевить средства для конечных заемщиков, необходимо уменьшить инфляцию и обесценение национальной валюты: средства заимствуются в иностранной валюте - чем дороже будет стоить тенге, тем выгоднее отдавать кредиты.
“Сфера ЖКХ потенциально может быть окупаема, - заявил Бишимбаев. - Для того, чтобы она была окупаема и тарифной нагрузки как таковой не было большой на население, на начальных этапах сегодня 50 процентов расходов мы субсидируем из РБ. То, что получилась процентная ставка на уровне 10-13 процентов, - это, конечно, отражает сегодняшний уровень очень высоких процентных ставок. Но уже начиная с 2017 года мы ожидаем, что благодаря совместным проектам с международными финансовыми организациями ставки упадут с 10-13 процентов. А если нам удастся снизить инфляцию до 3-4 процентов начиная с 2018 года, то, соответственно, нагрузка еще более значительно упадет”.
В общем, если с 2017 года международные финансовые организации будут давать Казахстану и его банкам кредиты по более дешевым ставкам и если инфляция в стране снизится до 3-4 процентов, то казахстанцы смогут брать кредиты на ИЖС и ипотеку по ставкам 7-8 процентов. Если опять катаклизм (который дипломатично называют мировой конъюнктурой) не грянет и не спутает все оптимистичные планы.

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 54 раз Просмотров: 54 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (115)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390