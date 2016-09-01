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Кто на новенького? События

Заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК назначен Нурдильда Ораз, в разные годы работавший журналистом телеканала ЮСА (Алматы), ведущим программы новостей на “31 канале”, редактором, ведущим и аналитиком телеканала “Астана”, ведущим аналитической программы “Apta.kz” РТРК “Казахстан”, начальником пресс-службы ДВД города Астаны, директором департамента государственного языка и информации МВД РК. 

Кроме журфака КазНУ имени аль-Фараби и Карагандинской академии МВД РК (юрист) Нурдильда Серикулы Ораз проходил обучение по программе “Болашак” в США по специальности “Журналистика”.
Управляющим директором АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек” назначен Рустам Кусаинов. В разные годы господин Кусаинов занимал руководящие позиции в компании “Центр информационных технологий “ДАМУ”, в том числе председателя экспертного совета, а также был членом совета директоров АО “Алтел”. Выпускник КазГУ, КарГУ и МГУ до приглашения в холдинг “Байтерек” работал советником в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан.
Председателем правления СПК “Астана” назначен Айдарбек Ходжаназаров, ранее занимавший должность заместителя председателя правления АО “Национальный управляющий холдинг “КазАгро”.
Впервые командиром базы военных наблюдателей ООН назначен казахстанский военнослужащий подполковник Аскар Кожагалиев. Наш офицер будет руководить базой военных наблюдателей ООН в миссии Аусард в Западной Сахаре (MINURSO). Зона ответственности Аусард, площадью 43 000 квадратных километров, расположена в южной части Западной Сахары, на восточной стороне Берма на территории, подконтрольной Королевской армии Марокко. Службу на базе несут 45 военнослужащих из разных стран - Аргентины, Бангладеш, Бразилии, Германии, Гвинеи, Египта, Йемена, Китая, Сальвадора, Индонезии, Ирландии, Мексики, Пакистана, Португалии, России, Франции.
Подполковник Аскар Кожагалиев направлен в миссию 25 ноября 2015 года сроком на 12 месяцев. Он является выпускником Военной академии ВС РК, проходил службу в Казахстанском миротворческом батальоне, Казахстанской миротворческой бригаде, Сухопутных войсках ВС РК.

 

Подготовила Айгуль Жилкшина

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Просмотрено: 1096 раз Просмотров: 1096 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2016 Напечатать Комментарии (0)
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