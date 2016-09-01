Алла Иванилова

Министерство образования и науки разрабатывает меры по стимулированию бизнесменов к строительству детских садов, а также рассматривает возможность введения дифференцированной оплаты за дошкольные услуги в зависимости от дохода семьи Государство на словах активно продвигает в массы ветхозаветную демографическую политику - плодитесь и размножайтесь. Однако на деле для этого не созданы необходимые условия. Нехватка мест в детских садах - одна из самых актуальных проблем для Казахстана, которая порождает побочные явления, начиная от низкого уровня социализации детей до снижения экономической активности наиболее трудоспособной части населения. А ведь так было не всегда. До обретения независимости Казахстан обладал самой лучшей в Центральной Азии системой дошкольного образования, которая охватывала 70 процентов детей до семи лет. Одна из причин, которая привела к безнадежному дефициту, - приватизация в 1990-х годах. В 1991 году в республике существовало 8743 детских сада, более половины (4868) которых были приватизированы в период “оптимизации”, часть зданий была заброшена, претерпела разрушение. В целом до 2000 года количество детских садов в республике уменьшилось до 1144.

На 2009 год детскими дошкольными учреждениями было охвачено только 36,5 процента детей, а в очереди ожидали своего места 240 тысяч малышей, и только после этого сады начали возвращать в госсобственность. В целом за три года, после предпринятых чиновниками мер и реализации проекта “Вернем здания детям”, ситуация изменилась. Так, в 2012 году охват дошкольными учреждениями уже составлял 65,4 процента. Более 230 тысяч детей смогли пойти в детские сады. Но этого мало. Предпринимаемые чиновниками меры не поспевают за темпами рождаемости. А, по прогнозам экспертов, высокий уровень рождаемости сохранится до 2017 года. Следующий пик ожидается в 2024 году, когда придет новое поколение репродуктивных, здоровых детей, рожденных в годы независимости.

В последние годы ситуация, надо признать, улучшилась. Сегодня 9297 дошкольных организаций страны посещают 817,8 тысячи детей. В этом году в республике введено в эксплуатацию 49 детских садов на 12 тысяч мест. До конца года планируется открыть еще 82 детских сада на 13,4 тысячи мест, из них за счет Национального фонда - 11. В результате охват детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным образованием составит 82,7 процента. В целом до 2019 года в стране будет открыта 3081 дошкольная организация на 375,3 тысячи мест.

Однако строить детские сады - весьма затратное и невыгодное дело для государства, поэтому чиновники который год стараются привлечь инвесторов. В свое время в Астане была выдвинута инициатива - строительство коммерческих детских садов с привлечением частных инвестиций. Наиболее распространенный метод - в “принудительно-добровольном” порядке просить застройщиков предусматривать на первом этаже строящегося комплекса место под детсад. Особенно это практиковалось в тех районах, где не хватало дошкольных учреждений. Однако спустя некоторое время стало понятно, что инициатива себя не оправдала и не спасла ситуацию. Оплата в таких садиках была недешевая, и среднестатистическая семья не могла себе такого позволить. К тому же жители домов, где на первых этажах находятся детские сады, недовольны тем, что часть их двора отдана под детсад и дворовым ребятишкам практически негде играть.

В свое время депутаты предлагали свое решение проблемы дефицита мест в детских садах. В частности, строительство зданий с большей этажностью. Еще с советских времен идет типовое правило - детские сады не выше двух этажей. Однако эту установку парламентарии предлагали пересмотреть, увеличив, таким образом, количество мест с сегодняшних 320 до 500.

В рамках госпрограммы “Балапан”, которая интегрирована в государственную программу развития образования и науки на 2016-2019 годы, одним из эффективных путей решения проблем дефицита дошкольных организаций являлось размещение государственного образовательного заказа в частных детских садах, где оплату родители делят с государством. При этом размер родительской платы и госзаказа устанавливается постановлением акимата. Так, в Астане частный детский сад по госзаказу обходится родителям в 23 000 тенге, дотация из бюджета - в 15 900 тенге. Сейчас в стране размещен госзаказ на 377,7 тысячи мест, на эти цели из республиканского бюджета выделено 87,9 миллиарда тенге. Кроме того, в этом году Министерство образования и науки дополнительно попросило выделить более шести миллиардов тенге на новые 30 тысяч мест, построенных в основном частным сектором.

Главным направлением будет открытие детских садов за счет государственно-частного партнерства. Однако бизнесмены, которые в первую очередь ищут прибыль, несмотря на огромный спрос, не готовы вкладываться в строительство дошкольных учреждений. К тому же есть опасения, что в садиках, построенных совместно с “частниками”, оплата будет на порядок выше, чем в государственных. Ведь инвестор должен вернуть свои деньги. В Министерстве образования и науки изучают вопрос по предоставлению предпринимателям, которые вложились в открытие детсадов, госзаказа не на один год, как это установлено бюджетным законодательством, а на более долгосрочный период. По мнению руководства ведомства, это позволит увеличить объем частных инвестиций и даст бизнесменам гарантию стабильного дохода. При этом чиновники заверяют, что необоснованного взлета цен не будет, поскольку договор концессии заключается на длительное время и в нем будет прописан тариф за содержание детей на весь срок его действия. В случае если концессионер хочет увеличить свою прибыль, он может открыть коммерческие группы или оказывать дополнительные платные услуги (например, организовать кружок детского творчества, группы продленного дня и т.д). При этом услуги детсадов подорожали за год на 9,8 процента. Так, в июле 2016 года казахстанцам в среднем одно посещение обходились в 738 тенге. Дороже всего подобные услуги стоили в Астане - 1,7 тысячи тенге за посещение и Алматы - 1,6 тысячи тенге. Дешевле всего в Жезказкане - 457 тенге.

Кроме того, в Минобразования прорабатывается вопрос дифференцированной оплаты за дошкольные услуги в зависимости от дохода семьи. Однако категории малообеспеченных слоев населения сегодня определены законодательно, и к их числу не относятся люди с заработной платой 50-80 тысяч тенге. Однако если в семье двое “дошколят”, то при таком семейном доходе накладно отдавать ежемесячно более 40 тысяч тенге за детский сад. Впрочем, это мало что меняет. Определять критерий “малообеспеченности” чиновники и дальше намерены исходя из уровня доходов семьи на основе всеобщего декларирования доходов и имущества граждан, которое вводится в 2017 году. Если среднедушевой доход семьи не будет превышать установленную в регионе величину прожиточного минимума, то эту категорию отнесут к малоимущим и предоставят дотации. Астана