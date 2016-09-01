Мадина Меирманова

Каждый год Казахстан переживает один и тот же катаклизм - сезонное повышение цен. И каждый год власти оказываются не готовыми противостоять играм спекулянтов. И просто не желают этого делать Несколько дней назад председатель Нацбанка сообщил, что если правительство не предпримет усилий по сдерживанию цен на рынке, то финрегулятор не гарантирует инфляцию ниже восьми процентов.

Ввести тотальный контроль над ценообразованием власти пока не в состоянии. А потому они предпочитают ограничиваться сдерживанием цен на социально значимые товары. Интересно, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев сообщил, что в перечень включены 33 вида товаров, однако на официальном портале законов и постановлений правительства нашелся список из 18 товаров (мука пшеничная первого сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта, макаронные изделия; крупы: гречневая, овсяная, манная, перловая и пшено, рис; картофель; свежие овощи: морковь, лук, капуста, свекла; сахар-песок; масло подсолнечное; мясо: говядина, баранина, курица; молоко, кефир, творог, сыр, масло сливочное; яйца; соль и чай). Все эти товары учитываются при подсчете инфляции.

Согласно статистике, рост цен на социально значимые товары уже превысил девять процентов. И это при том, что в целом на продовольствие цены за восемь месяцев подросли на 5,2 процента. Больше всего подросла стоимость сахара (на треть), круп (на 23 процента), овощей и подсолнечного масла. В общем, на ключевые пункты списка товаров. При этом, что интересно, цены выросли в регионах, которые, в принципе, сами себя обеспечивают продовольствием: Алматинская и Павлодарская области. В Астане рост цен традиционный - в ответ на мировую конъюнктуру, в западных областях страны (Мангыстауской и Атырауской) по объективным причинам отсутствия собственных огородов. Но интереснее другое.

Механизмов для стабилизации цен у нас несколько: начиная от интервенций продовольствия из стабфондов, заканчивая контролем над маржой продавцов. Но вот стабфонды в стране, оказывается, полупустые - акиматы не спешат закупать в них продукты. По словам Бишимбаева, большая часть из выделенных на закуп товаров четырех миллиардов тенге находится на депозитах и текущих счетах местных исполнительных органов.

По состоянию на 25 августа остаток запасов в стабилизационных фондах составляет 33 тысячи тонн. Наименьшее количество наблюдается в Актюбинской (20 тонн), Павлодарской (25 тонн), Акмолинской (145 тонн), Мангыстауской (234 тонны) и Костанайской (560 тонн) областях. “При этом, имея низкие запасы, стабилизационными фондами, например, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областей, а также городов Астаны и Алматы (1390 и 1230 тонн) закуп социально значимых продовольственных товаров в текущем году вообще не осуществлялся”, - заявил Бишимбаев.

Система стабилизационных фондов официально стартовала в Казахстане в 2012 году. 9 октября 2012 года было опубликовано Постановление правительства №1280 “Об утверждении Правил формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров”. Стабфонды, по задумке, являются оперативным запасом продовольственных товаров, в том числе зерна, чтобы в пик роста цен проводить интервенции на рынок. При этом фиксированная цена на продовольственный товар для проведения товарной интервенции устанавливается на уровне ниже рыночной с учетом предложений специализированной организации.

Решение о проведении товарных интервенций принимается областными акимами “не позднее двух рабочих дней с момента выявления повышения уровня цен, при котором необходимо регулирующее воздействие на агропродовольственный рынок”. К слову, в тех же правилах прописано, что ответственность за своевременное и качественное использование стабфонда аким возлагает на комиссию по управлению региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров и сам же утверждает его состав. Руководителем комиссии назначается замакима, а членами являются сотрудники управлений (отдела) предпринимательства и торговли и сельского хозяйства, а также представители объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций. “Две трети членов комиссии должны являться представителями объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций”.

Далее схема проста: комиссия выбирает компанию, которая будет закупать продукты на рынке и формировать стабфонд. (Закуп можно осуществлять только у местных производителей.) Она же отвечает за качество продовольствия на складах (в случае необходимости обновляет их).

Но самое главное, что в момент интервенций продовольствия на рынок комиссией заключаются договоры с продмагазинами, в которых четко прописывается уровень маржи продавцов (как правило, не более 10 процентов).

А вот контролировать маржу “независимых продавцов” сложнее. Торговые наценки порой достигают 200 процентов. Например, в среднем по стране торговая надбавка в магазинах на пшено составляет 175 процентов к стоимости производителей, на рис - 116 процентов.

И это при том, что в стране с прошлого года действуют правила по установлению пороговых и предельно допустимых розничных цен. Приняты они в марте прошлого года, и решение о том, на какие товары (из списка социально значимых) необходимо установить такие пороговые цены, принимает все та же комиссия при местных исполнительных органах.

В общем, бюрократическая машина имеет полный спектр возможностей.

Но то ли эта машина слишком тяжеловесна, то ли формула сложна, но Миннацэкономики предлагает процедуру упростить и ограничить маржу продавцов на уровне 20-25 процентов “в период острого спекулятивного роста цен”. И устанавливать “рекомендуемый уровень оптовых и розничных цен”. “Учитывая высокие наценки на продовольствие в оптовом звене торговли, целесообразно активизировать работу региональных штабов по стабилизации цен, сбору информации и анализу текущей ситуации в регионе”, - заключил Бишимбаев.

Однако возникает ряд вопросов. Если имеется механизм расчета пороговых значений, то зачем нужно вводить “рекомендуемый уровень”. То есть, по идее, формула и определяет тот самый пороговый уровень.

Второй момент. Продовольствие из стабфондов продается с маржой в 10 процентов. Это можно обеспечить, вводя жесткий контроль над реализацией продовольствия. Но как обеспечить выполнение другими продавцами нормы о прибыли в 25 процентов? Особенно если речь пойдет не о магазинах, а о рынках? Над каждым же продавцом на оптовке или в рознице проверяющего не поставишь. Кроме того, вполне возможны ситуации, когда продавцы так же, как и правительство, имеют свой “стабфонд” и, закупая товар дешево, придерживают его до пикового периода. И тогда их маржа может намного превышать закупочную (так может быть в случае с овощами, например, картошкой и морковью).

Кроме того, подобные силовые методы контроля цен явно противоречат правилам функционирования рыночной экономики. Государство (о чем неоднократно сообщали все ветви нашей власти) не вмешивается в рынок. А значит, и не может контролировать прибыль. Требовать уплату налогов с прибыли может и должно, а контролировать ее размер - не может.

Кроме того, непонятно, куда министр Бишимбаев предлагает вносить изменения: то ли в постановления правительства, то ли в какие-то иные законы, обеспечивающие продовольственную безопасность страны.

Но, как мне кажется, даже самые благие изменения не достигнут результата, если на то не будет воли ключевого игрока исполнительной власти в регионе - то есть акима. Ведь если аким хочет, то и стабфонды заполнены, и интервенции вовремя проводятся, и цены в регионах “в рамках предельно допустимой нормы”. А если аким относится к своей работе спустя рукава, то и команда его окружающая ни склады не заполняет, ни цены не контролирует. В общем, личность решает безопасность. Что не есть good для системы.

Сегодня в правилах прописана строгая формула расчета пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары. В ней используется официальная статистическая информация - данные по уровню и изменению цен на социально значимые продовольственные товары.

Формула выглядит так: Рi=Рbase * Rav,i. В Рi - пороговое значение розничных цен на социально значимые продовольственные товары за i-й квартал, в тенге; Pbase - базовая розничная цена по товару, в тенге; Rav,i - среднее изменение индекса цен по товару за i-й квартал последних трех лет, в процентах; i - порядковый номер квартала.

Астана