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Власть События

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в Астане прошел Казахстанско-греческий бизнес-форум и состоялась церемония подписания протокола 3-го заседания Казахстанско-греческой межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству.
В Астане прошел Азиатский межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и инноваций. В его работе приняли участие парламентарии и эксперты из более 20 стран, а также представители ряда международных организаций.
В Алматы начала работу Международная конференция по интегрированному контролю туберкулеза с участием министра здравоохранения и социального развития РК Тамары Дуйсеновой.
Сегодня, во вторник, под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоится очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором обсудят ход строительства жилья и социальных объектов в республике, а также меры, принимаемые для поддержки и развития отечественного предпринимательства.


Астана

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Просмотрено: 10 раз Просмотров: 10 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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