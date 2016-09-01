Избран новый председатель совета директоров компании “Разведка Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ) - им стал Игорь Гончаров. Он является членом совета директоров РД КМГ с ноября 2015 года, а также старшим вице-президентом по добыче нефти и газа АО “Национальная компания “КазМунайГаз” (“НК КМГ”).

Игорь Гончаров окончил Томский политехнический институт по специальности “горный инженер-геофизик”, получил степень магистра нефтегазового дела в университете Heriot-Watt. Имеет управленческий опыт работы в компаниях ОАО “ТомскНИПИнефть ВНК”, ООО “Норд Империал” IEC Group, а также в департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области РФ.

Подготовила Галя Галкина