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Распоряжением главы государства Талгат Татубаев назначен руководителем Национального бюро по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан назначен генерал-майор Мурат Бектанов.
Заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции назначены Айгуль Шаимова и Алик Шпекбаев.
Государственный театр оперы и балета “Астана Опера” возглавил Галим Ахмедьяров, ранее занимавший пост вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.
Подготовила Айгуль Жилкишина