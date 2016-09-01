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Кто на новенького? События

Распоряжением главы государства Талгат Татубаев назначен руководителем Национального бюро по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан назначен генерал-майор Мурат Бектанов.
Заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции назначены Айгуль Шаимова и Алик Шпекбаев.
Государственный театр оперы и балета “Астана Опера” возглавил Галим Ахмедьяров, ранее занимавший пост вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

 

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 34 раз Просмотров: 34 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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