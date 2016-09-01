

Кто на новенького? События Председатель комитета госдоходов Минфина Даулет Ергожин представил нового официального представителя комитета. Им стал Мурат Жуманбай, который возглавил и новое управление - по связям с общественностью, созданное накануне в целях дальнейшего усиления работы по разъяснению фискальной политики государства и мер по противодействию теневой экономике. Мурат Жуманбай более пяти лет возглавлял пресс-центр Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и был официальным представителем, около двух лет руководил пресс-службой мажилиса, являясь советником спикера палаты. Подготовил Константин Маскаев Поделиться: 0

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Просмотрено: 23 раз Просмотров: 23 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)