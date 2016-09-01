Ольга Шишанова

Действительно ли наше общество деградирует в культурном отношении - молодежь не может написать двух слов без трех ошибок, на экране засилье турецких сериалов, в городах и аулах закрытые библиотеки и отсутствие книжных магазинов? Об этом представители казахстанской интеллигенции и культуры спорили с депутатами мажилиса парламента РК в ходе внесения поправок в законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры” Законопроект был презентован год назад, но, как выяснилось, потребовал внесения множества поправок - от депутатов мажилиса поступило на его доработку свыше 100 предложений. Кроме того, провели несколько социальных опросов, которые, по словам депутата Бекболата Тлеуханова, выявили закономерность - уровень образования в стране стремительно падает, а само общество буквально деградирует в культурном развитии.

Поскольку книги не читаются, молодежь не может назвать имен писателей, которые положено знать даже в рамках школьной программы, а местные исполнительные власти сетуют на то, что многие мероприятия, в том числе по спорту и культуре, проводятся словно для галочки - провели и потом благополучно забыли о них до следующего раза. Что же касается рядовых казахстанцев, ради кого, собственно, и ломаются копья, то, по мнению большинства участников соцопроса, турецкие и корейские сериалы чужды местной культуре, что уж говорить о западных мультфильмах, которые “негативно влияют на мировосприятие подрастающего поколения”. И все равно занимают львиную долю эфирного времени, стоящего немалых денег, которые почему-то и откуда-то на это находятся.

Правда, сегодня в производстве есть и фильмы казахстанских режиссеров, которые восстанавливают по крупицам моменты отечественной истории, но они единичны и не могут противостоять налаженному маркетингу тех же стран Юго-Востока, откуда на экраны казахстанцев хлынул поток второсортной кинопродукции.

Еще одна проблема в стране - стремительное падение интереса к чтению. И пусть даже несколько лет назад этот культурный “феномен” списывался на возрастающее использование электронных гаджетов, сегодня выяснилось, что даже электронные книги - и те не востребованы молодежью. А посещение всех пяти тысяч библиотек в Казахстане, согласно статданным, обозначено цифрой всего в 48 тысяч посещений в год - и это в стране, где проживают 17 миллионов человек! О том, что в Казахстане имеется своя электронная библиотека, и вовсе мало кто знает. Впрочем, почти за 10 лет ее работы там было оцифровано всего 28 тысяч экземпляров электронных копий книг. На вопрос, почему так мало, в Минкультуры отвечают, что Минэкономики РК отказывает в средствах, то есть попросту нет денег.

Точно так же, как нет денег и на издание серьезных, востребованных изданий, годами ожидающих своей очереди. И которые невозможно издать даже минимальным тиражом пять тысяч экземпляров.

Зато, по словам председателя Союза писателей Казахстана Нурлана Оразалина, “сегодня те, у кого есть деньги, издают какие-то книги о своих родственниках, знакомых, и говорить о какой-то духовной составляющей такого общества не приходится”.

А ведь когда-то казахстанские книжные издательства, развалившиеся и разворованные после пресловутой перестройки, многотысячными тиражами печатали мировую классику, казахстанских авторов, которые раскупались, как горячие пирожки в морозный день.

Сегодня, чтобы хоть немного попытаться вернуть утраченное, депутаты советуют обратиться к примеру соседних государств, например, к той же России, где, несмотря на кризис, работают библиотеки, посещение многоэтажных книжных магазинов в Санкт-Петербурге, Москве и даже в провинции превышает количество посетителей в ресторанах. Или к опыту мэрии Сингапура, где центральный книжный магазин размерами сопоставим с международным аэропортом Астаны.

Правда, по мнению Оразалина, хороших книг в Казахстане пишется и издается мало еще и по причине отсутствия финансирования авторских гонораров. Однако Минэкономики вряд ли пойдет на дополнительные расходы - в стране сегодня острая необходимость в пополнении библиотечных фондов, однако даже на это выделено около 600 миллионов вместо требуемых 2,5 миллиарда тенге. Астана