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Власть События

Юлиана Жихорь
Вчера, в понедельник, в Астане начались мероприятия XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Участники форума посетили объекты ЭКСПО-2017.
В мажилисе рабочая группа рассмотрела законопроект “О ратификации Парижского соглашения”. В обсуждении приняли участие представители госорганов, политических партий, не прошедших в парламент, ЭкоФорума НПО РК, казахстанской программы USAID по сдерживанию изменения климата, АО “Жасыл даму”, ассоциации KAZENERGY, ОЮЛ “Коалиция за “зеленую” экономику и развитие G-Global”, Казахстанской ассоциации природопользователей для устойчивого развития.
Сегодня, во вторник, Нурсултан Назарбаев примет участие в пленарном заседании XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России “Развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства”. В рамках мероприятия планируются двусторонняя встреча главы Казахстана с президентом России, а также их участие в казахстанско-российском бизнес-форуме.
В рамках Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится встреча министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева с министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым. В ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы развития как двустороннего торгово-экономического взаимодействия, так и в рамках Таможенного союза.

 

Астана

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Просмотрено: 76 раз Просмотров: 76 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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