Юлиана Жихорь

Вчера, в понедельник, в Астане начались мероприятия XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Участники форума посетили объекты ЭКСПО-2017.

В мажилисе рабочая группа рассмотрела законопроект “О ратификации Парижского соглашения”. В обсуждении приняли участие представители госорганов, политических партий, не прошедших в парламент, ЭкоФорума НПО РК, казахстанской программы USAID по сдерживанию изменения климата, АО “Жасыл даму”, ассоциации KAZENERGY, ОЮЛ “Коалиция за “зеленую” экономику и развитие G-Global”, Казахстанской ассоциации природопользователей для устойчивого развития.

Сегодня, во вторник, Нурсултан Назарбаев примет участие в пленарном заседании XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России “Развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства”. В рамках мероприятия планируются двусторонняя встреча главы Казахстана с президентом России, а также их участие в казахстанско-российском бизнес-форуме.

В рамках Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится встреча министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева с министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым. В ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы развития как двустороннего торгово-экономического взаимодействия, так и в рамках Таможенного союза. Астана