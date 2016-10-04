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На должность вице-министра культуры и спорта Казахстана назначена Актоты Раимкулова. В разные годы работала преподавателем, концертмейстером Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, преподавателем Казахского государственного женского педагогического института. Занимала пост председателя комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры РК. С 2014 года являлась директором департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Указами главы государства Сабила Мустафина и Константин Петров назначены членами Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Сабила Мустафина родилась 9 ноября 1960 года в городе Ерейментау Акмолинской области. Трудовую деятельность начала старшим экономистом завода по производству мясокостной муки. Позже работала в Счетном комитете по исполнению республиканского бюджета, возглавляла Национальную комиссию по делам семьи и гендерной политике. С 2006 по 2008 год руководила сектором отдела внутренней политики администрации президента. Константин Петров в разные годы работал заместителем начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства АЗФ АО “ТНК “Казхром”, помощником акима Актюбинской области, начальником областного управления внутренней политики. С января 2009 года - руководитель аппарата акима области.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил коллективам АО “Республиканская газета “Казахстанская правда”, АО “Республиканская телерадиокорпорация “Қазақстан” и РГУ “Служба центральных коммуникаций” новых руководителей - Вячеслава Пащенко, Кемелбека Ойшыбаева и Евгения Кочетова.
Вячеслав Пащенко родился 15 июля 1978 года. Работал советником первого заместителя премьер-министра РК, главным редактором экономического мультимедийного портала “Бизнес-Партнер”, главным редактором “Интерфакс-Казахстан”.
Кемелбек Ойшыбаев родился 13 июля 1977 года. Работал директором Службы центральных коммуникаций, первым заместителем генерального директора “Ћазмедиа орталыѕы”, заместителем главного редактора республиканской газеты “Zaman Қазақстан”, генеральным директором дирекции корпоративных продаж АО “Казахтелеком”.
Евгений Кочетов родился 22 апреля 1988 года. Работал руководителем портала Kaztube АО “Казконтент”, экономическим обозревателем порталов Informburo, Vlast, управляющим директором Kazakhstan real estate group, руководителем подразделения девелопмента АО “Корпорация “Цесна”.

 

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 45 раз Просмотров: 45 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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