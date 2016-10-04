Алла Иванилова

Казахстанцы задолжали банкам и государству почти два триллиона тенге. В республике уже действует ряд ограничительных мер к злостным неплательщикам штрафов, алиментов и прочих государственных сборов, однако чиновники намерены и дальше в “принудительно-добровольном” порядке заставлять платить казахстанцев “по счетам” Быть в должниках у государства непростительно. А в сегодняшних непростых экономических условиях почти каждый казахстанец кому-то задолжал - если не государству, то банку или коммунальным службам. Сейчас в портфеле частных судебных исполнителей находится более 1,5 миллиона исполнительных документов на сумму 1,9 триллиона тенге. Основной долг населения - перед банками, при этом около 70 процентов дел составляют акты взыскания в пользу государства. По итогам восьми месяцев текущего года больше половины актов по оконченным делам были исполнены. Самыми проблемными являются дела по алиментам. В целом в республике насчитывается более 242 тысяч алиментщиков. И хотя в последние годы снижено количество документов, по которым алименты не выплачиваются вовсе, с 15 тысяч до 3500, проблема все еще остается актуальной. Не оплачивают казахстанцы и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, за шесть месяцев текущего года поступило на исполнение 389 374 штрафных документа, а всего находится в базе 828 899 документов на сумму 16 миллиардов тенге. Исполнено в полном объеме 210 237 документов на сумму 3,8 миллиарда тенге.

Чтобы заставить платить по счетам, в 2013 году в Закон “Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей” внесли поправки. В частности по отношению к неплательщикам по исполнительным документам ввели ряд ограничительных мер. Им запрещен выезд за рубеж. Неплательщиком могут посчитать человека, который не только не выплатил алименты или дорожные штрафы, но и задолжал коммунальным службам города. В списки могут попасть люди, у которых есть неоплаченные счета, и суд уже постановил взыскать этот долг. С этой проблемой иногда сталкиваются и непосредственно при прохождении пограничного контроля, когда уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы. Введение такого “табу”, как констатировали чиновники, заставило многих погашать долги. Однако в первые годы было немало случаев, когда за границу не выпускали не обремененных долгами граждан. Причина - человек оплатил штраф, а в базе это не “высветилось”. Де-факто он уже не должник, а де-юре все еще неплательщик. Были случаи, когда из-за такого плохого взаимодействия между госорганами и их базами у человека “обламывался” отпуск. Конечно, спустя три года как действует ограничительная система, таких случаев практически нет, базы данных скоординированы, составлен реестр должников, где каждый может себя проверить. И сегодня частные судебные исполнители напротив - предлагают запрещать выезд из страны только в исключительных случаях. В законе установлено пороговое значение для запрета на выезд в 20 МРП, что составляет 42 420 тенге. Предполагается, что этот порог будет увеличен, а сама система поступления актов о взыскании доработана.

Кроме того, злостные неплательщики штрафов теперь не смогут пользоваться банковскими картами. Снять арест с банковского счета должник сможет лишь при полном погашении суммы штрафа и услуг частного судоисполнителя.

При этом к должникам по алиментам частные судебные исполнители предлагают ужесточить меры как уголовного, так и административного характера.

Между тем в Астане чиновники придумали способ, как заставить платить безработных алиментщиков. Сегодня в столице около пяти тысяч дел по алиментам являются проблемными. Задолженность по ним не выплачивается более трех месяцев, а по более одной тысячи дел вообще не погашается. Количество проблемных должников, не имеющих постоянного места работы и доходов, составляет более двух тысяч человек. Прокуратура Астаны совместно с государственными судебными исполнителями составила реестр неработающих должников по алиментам, в числе которых электрики, сантехники, крановщики, экономисты, а также те, кто готов работать разнорабочими и сторожами. Чиновники обратились в строительные компании с просьбой посодействовать в трудоустройстве, те инициативу поддержали. Более того, в одной из стройкомпаний были предложены вакансии с заработной платой от 120 до 200 тысяч тенге. Прокурорами запланировано трудоустроить более 400 должников по алиментам. Астана