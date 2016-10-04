СЕМЬЯ И СПЕЦШКОЛА

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРРОРИЗМ НА КОРНЮ
Подробнее >>>
ПОТОМСТВО ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

ОТ ОРУЖЕЙНЫХ ТРОП ДО ЕВРАЗИЙСКОГО ХАБА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Уважаемые читатели! События

Уважаемые читатели!

ТОО “Новое поколение” объявляет о том, что 7 октября 2016 года, накануне Всемирного дня почты, вы можете оформить подписку с 50-процентной скидкой от редакционной стоимости на газеты: “Новое поколение” - по индексу 65888, “МК в Казахстане” - по индексу 65167.

 

Уважаемые жители города Алматы!
7 октября 2016 года, в канун празднования Всемирного дня почты, проводится мероприятие “День подписчика”, где будет организован прием подписки на периодические печатные издания на 2017 год с участием представителей отдельных газет и журналов, которые в этот день предоставят скидки.

 

Мероприятие проводится в здании Алматинского почтамта по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 134, уг. пр. Абылай хана. Начало в 10.00.

 

7 октября 2016 года, в 14.00, будут разыграны призы для подписчиков 2017 года. А также подписку на 2017 год вы можете оформить в любом почтовом отделении связи г. Алматы и почтамте.
Ждем вас, дорогие подписчики!

 

Администрация АФ “АО “Казпочта” “Алматинский почтамт”, телефон для справок 261-61-12

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 62 раз Просмотров: 62 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (25)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390