Уважаемые читатели!

ТОО “Новое поколение” объявляет о том, что 7 октября 2016 года, накануне Всемирного дня почты, вы можете оформить подписку с 50-процентной скидкой от редакционной стоимости на газеты: “Новое поколение” - по индексу 65888, “МК в Казахстане” - по индексу 65167.

Уважаемые жители города Алматы!

7 октября 2016 года, в канун празднования Всемирного дня почты, проводится мероприятие “День подписчика”, где будет организован прием подписки на периодические печатные издания на 2017 год с участием представителей отдельных газет и журналов, которые в этот день предоставят скидки.

Мероприятие проводится в здании Алматинского почтамта по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 134, уг. пр. Абылай хана. Начало в 10.00.

7 октября 2016 года, в 14.00, будут разыграны призы для подписчиков 2017 года. А также подписку на 2017 год вы можете оформить в любом почтовом отделении связи г. Алматы и почтамте.

Ждем вас, дорогие подписчики!

Администрация АФ “АО “Казпочта” “Алматинский почтамт”, телефон для справок 261-61-12