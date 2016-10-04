СЕМЬЯ И СПЕЦШКОЛА

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРРОРИЗМ НА КОРНЮ
Подробнее >>>
ПОТОМСТВО ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

ОТ ОРУЖЕЙНЫХ ТРОП ДО ЕВРАЗИЙСКОГО ХАБА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Дружба ценой в миллиарды События

Мадина Меирманова

Президенты Казахстана и России встретились в Астане, чтобы обсудить транспортно-логистический потенциал Евразийского пространства. А если быть точнее, договориться о создании единой транзитной зоны через свои территории. Речь идет, в первую очередь, о пути из Китая в Европу и обратно

 

О том, что Казахстан - транзитная территория для потока товаров из Китая в ЕС и из стран Ближнего Востока в Россию и обратно, говорится давно. Особое значение придается, разумеется, транзиту грузов из Поднебесной. Оно и понятно. Сейчас объем товарооборота между КНР и Европой составляет около 600 миллиардов долларов в год. После завершения нынешнего экономического кризиса он может увеличиться в два раза. И оставаться на обочине “дешевых денег” за транзит ни Астана, ни Москва не хотят.
А потому сотрудничать обе страны договорились уже давно. Как еще раз отметил Назарбаев, в транзитных вопросах “мы стратегические партнеры, а не конкуренты”. Именно стратегическое партнерство вынуждает обе страны сегодня активизироваться. Дело в том, что Пекин, верный себе, решил подстраховаться. И ищет себе обходные пути доставки собственных грузов в Европу. В обход и Казахстана, и России.

 

 

Начнем с России. Главный железнодорожный транзитный маршрут РФ - Транссибирская магистраль: 9288,2 километра - это самая длинная железная дорога в мире. Она соединяет Дальний Восток с европейской частью России. И сегодня именно по ней двигается основной поток грузов (включая и китайские). Кстати, совсем недавно коммерческие компании Японии выступили инициаторами продлить Транссиб до острова Хоккайдо. Это бы стало японским транспортным сухопутным “окном в Европу”. Впрочем, предложение пока риторическое. Уж слишком больших затрат оно требует.
Китай же тем временем активно прокладывает себе новые маршруты движения товаров. В рамках проекта “Экономический пояс Шелковый путь” Пекин рассматривает сразу несколько вариантов транзитных коридоров, среди которых Транссиб занимает не первое место.
Часть маршрутов проходит через территорию Казахстана (что очень выгодно Астане, и чего она добивалась в последнее десятилетие). Первый маршрут нового Шелкового пути - “Шелковый ветер” - лежит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию до Стамбула. Второй вариант - через территории Казахстана, России и Белоруссии до границы Польши. Он самый короткий. И третий вариант маршрута - через Иран.
Первый маршрут уже реализуется. В прошлом году запущены поезда по маршруту Шихэцзы (КНР) - Достык (Казахстан) - Актау - Аляты (Азербайджан) - Тбилиси (Грузия). Почти четыре тысячи километров поезд преодолел за восемь дней. Еще три-пять дней требуются, чтобы груз дошел до Стамбула и далее в разные страны Европы. И это при том, что для морских перевозок из Китая требуется 40-45 дней.
Второй маршрут, несмотря на то, что анонсировался много лет назад, лишь в прошлом году получил “документальное подтверждение” - 8 мая 2015 года была подписана совместная декларация о взаимопонимании между Москвой и Пекином.
Но вот третий маршрут - это самое интересное. Китай нацелился провести транспортный коридор от своих западных границ до Ближнего Востока и Турции. Он должен стать кратчайшим - связать Китай с ЕС. Железнодорожный путь должен пройти через Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Иран и стать частью магистрали Китай - Ближний Восток - Европа, которая, в свою очередь, является частью глобальной стратегии развития КНР “Шелковый путь”.
Первый шаг проекта - строительство дороги Китай - Кыргызстан. Причем, как предполагается, эта трасса будет разительно отличаться от сегодняшнего Транссиба и от трансказахстанских маршрутов тем, что будет иметь европейскую ширину колеи - 1435 миллиметра. (Такая колея будет на протяжении всей дороги через постсоветские страны.) Кыргызский участок длиной 472 километра китайская сторона будет строить за свой счет. Стоимость строительства - почти два миллиарда долларов. Бишкек же, со своей стороны, предоставляет территорию Китаю на 50 лет для строительства дороги и освоения месторождений. В качестве бонуса Пекин обязуется построить еще и автодорожную магистраль вокруг Иссык-Куля.
Решение о строительстве было принято лишь в начале нынешнего года, хотя переговоры шли едва ли не полтора десятилетия. К слову, Алмазбек Атамбаев изначально был против данного проекта. Но, видимо, 200 миллионов долларов, которые будут поступать в бюджет Кыргызстана от китайского транзита, и обещание Пекина построить “за свой счет” сыграли свою решающую роль.
К слову, согласно ТЭО проекта, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит 900 километров.
В случае, если данный проект будет реализован и еще один луч “Шелкового пути” заработает, Казахстан и Россия могут лишиться части транзитного груза. А значит, и существенной части доходов в бюджеты своих стран. Но это невыгодно никому. Особенно Москве, которая недавно завершила реконструкцию Транссиба и последние несколько лет активно (за большие деньги) модернизирует БАМ.
Именно поэтому сейчас Астана и Москва решились на активизацию своих действий для создания наиболее выгодных для Пекина условий транспортировки через свои территории. Так, например, Назарбаев отметил, что сегодня Пекин жалуется, что-де в Европу его вагоны идут с грузом, а обратно - пустые. А потому президент Казахстана предложил: “Надо поработать”. Поскольку если Пекину ничего не может предложить Европа, то эти вагоны могут наполнить грузами Россия и Казахстан.
Второй важный момент встречи в Астане - обсуждение автодорожных коридоров. Если Казахстан уже практически построил свою часть автомагистрали Западная Европа - Западный Китай, то Москва со своим участком явно затягивает. Лишь в прошлом году были определены механизмы финансирования участка дороги от границы Казахстана и России через Оренбургскую область. Остальные участки, как было сказано на форуме в Астане, “ремонтируются”.
Если обе страны поторопятся, то смогут перехватить грузопоток из Китая и неплохо на этом заработать: переориентация с морских путей на сухопутные может приносить ежегодно до 24 миллиардов долларов.
А потому Назарбаев еще раз предложил “усилить сотрудничество”. А попутно активизировать работы по реализации инфраструктурных проектов на территории ЕАЭС на средства Евразийского банка развития и снять все ограничения к транспортной инфраструктуре соседних государств.
Насколько нынешние договоренности будут способствовать реальным делам, можно будет оценить уже в течение ближайшего года. В противном случае, и Казахстан, и Россия могут остаться на обочине транзитных интересов Китая. Или просто не успеют занять ведущие транзитные позиции для самого крупного экономического игрока Азии.

 

Фото Радмира Фахрутдинова

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 58 раз Просмотров: 58 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (25)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390