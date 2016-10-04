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Рыбы и рыбовладельцы События

Ольга Шишанова
Отрасль рыбного хозяйства неуклонно катится в пропасть. Об этом в ходе заседания в мажилисе парламента РК заявил президент экологического союза “Табигат” Мэлс Елеусизов

 

Во-первых, финансирование отрасли идет по остаточному принципу, в то время как, согласно официальным данным, более 50 процентов экспорта животноводческой продукции приходится на рыбную отрасль. При этом в республике в естественных водоемах ежегодно вылавливается около 45 тысяч тонн рыбы и столько же импортируется из-за рубежа рыбы океанической.
Этого, однако, совершенно недостаточно. Казахстанские медики с тревогой констатируют, что в стране уровень потребления рыбы при норме в 14 килограммов (кстати, даже сама эта норма занижена. Так, в ЕС она составляет 21, в США - 24 килограмма) снизился до четырех. А это для здоровья казахстанцев при констатации низкого содержания йода в организме, наблюдаемого в целом по стране, чревато увеличением количества заболеваний.
Во-вторых, отрасль недостаточно обеспечена квалифицированными кадрами, что, впрочем, является бедой для всей экономики Казахстана, и развитие рыбного сектора не исключение. Однако это, по словам вице-министра МСХ РК Ерлана Нысанбаева, причина практически полного исчезновения морского рыболовного флота в республике, и для того, чтобы хоть как-то выбрать лимит на вылов морских видов рыб (12 тысяч тонн ежегодно), приходится нанимать моряков из России. Но и это не помогает - дороговизна судов, большие затраты на приобретение несубсидируемого дизтоплива и бюрократические проволочки в портах приписки никак не способствуют развитию этого сектора.
Зато способствуют развитию браконьерства, причем в таких масштабах, что сегодня нелегальный вывоз за рубеж рыбной продукции из Казахстана превысил все мыслимые нормы. Например, только в прошлом году только одна из браконьерских групп переправила за рубеж более 20 тысяч тонн филе судака (для сравнения: официальный экспорт всей рыбной продукции из Казахстана - 22 тысячи тонн), выловленного в водоемах Восточного Казахстана. Для его изготовления требуется 40 тысяч тонн самой рыбы. Неслучайно биологи констатируют уменьшение этой рыбы в том же озере Зайсан в три раза.
Разгулу браконьерства способствует и новая редакция УК РК от 3 июля 2014 года, согласно которой в ст. 337 и 339 были исключены положения о конфискации имущества, являющегося объектом преступных действия, орудием или средством совершения преступлений. И таких средств “помощи” только за полгода было изъято у браконьеров более полутора тысяч плюс около 400 километров запрещенных сетей. Несмотря на это, к уголовной ответственности был привлечен только один человек!
Спустя два года стало ясно, что эти факты серьезно ухудшили и без того плачевную ситуацию, которая сложилась не только в отрасли рыбного хозяйства, но и в остальном животном мире. Отдельные меры Минсельхоза по усилению борьбы с браконьерством, запрет на вылов осетровых погоды сделать не могут, решая только временные задачи локального масштаба. И то - до следующего раза.
Что же касается дальнейшего уровня развития рыбоводной отрасли в стране, то было бы неплохо наконец-то переориентировать сектор от рыболовства и усиленного внимания к экспорту рыбной продукции к рыбоводству, создав такие условия, чтобы даже, по словам Мэлса Елеусизова, “браконьеры занялись разведением осетровых”. А пока концепция развития рыбного хозяйства РК на период до 2022 года, о разработке которой беспокоятся депутаты мажилиса, и которая, по их мнению, будет способствовать решению хотя бы части проблем, так и останется в “плавающем” состоянии.

 

Астана

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Просмотрено: 49 раз Просмотров: 49 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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