

Кто на новенького? События Указом главы государства Жансеит Туймебаев назначен акимом Южно-Казахстанской области. Ранее он занимал должность посла Казахстана в Турции. Нового главу региона представил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Депутаты маслихата единогласно поддержали данную кандидатуру. Бейбут Атамкулов, ранее занимавший пост акима ЮКО, назначен министром оборонной и аэрокосмической промышленности.

Напомним, 6 октября 2016 года президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. Основными направлениями деятельности министерства определены реализация государственной политики в области оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа.

Распоряжением главы государства Марат Азильханов назначен ответственным секретарем Министерства по делам религий и гражданского общества. В разные годы он был заместителем председателя и председателем Агентства по делам религий, вице-министром культуры и спорта. Подготовил Константин Маскаев Поделиться: 0

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Просмотрено: 44 раз Просмотров: 44 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)