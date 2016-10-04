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Указом главы государства Жансеит Туймебаев назначен акимом Южно-Казахстанской области. Ранее он занимал должность посла Казахстана в Турции. Нового главу региона представил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Депутаты маслихата единогласно поддержали данную кандидатуру. 

Бейбут Атамкулов, ранее занимавший пост акима ЮКО, назначен министром оборонной и аэрокосмической промышленности.
Напомним, 6 октября 2016 года президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. Основными направлениями деятельности министерства определены реализация государственной политики в области оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа.
Распоряжением главы государства Марат Азильханов назначен ответственным секретарем Министерства по делам религий и гражданского общества. В разные годы он был заместителем председателя и председателем Агентства по делам религий, вице-министром культуры и спорта.

 

Подготовил Константин Маскаев

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Просмотрено: 44 раз Просмотров: 44 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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